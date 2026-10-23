Aizkustinoša atkalredzēšanās pēc 27 gadiem: filmas "10 lietas, ko es tevī ienīstu" zvaigznes godina pāragri mirušā Hīta Ledžera piemiņu
Gandrīz 18 gadus pēc Holivudas aktiera Hīta Ledžera traģiskās nāves viņa kādreizējā ekrāna partnere Džūlija Stailsa sarūpējusi īpaši emocionālu piemiņas brīdi. Televīzijas šovā “Dejo ar zvaigzni” aktrise veltījusi deju savam pāragri aizgājušajam kolēģim, turklāt uz skatuves pēc 27 gadiem atkal sapulcējušās zvaigznes no skatītāju iemīļotās romantiskās komēdijas “10 lietas, ko es tevī ienīstu”.
20. oktobrī ASV deju šovā “Dejo ar zvaigzni” norisinājās īpašs raidījums, kurā dalībnieki savus priekšnesumus veltīja cilvēkiem, kuri atstājuši nozīmīgas pēdas viņu dzīvē. 45 gadus vecā Džūlija Stailsa nolēma godināt aktieri Hītu Ledžeru, ar kuru kopā filmējās 1999. gada romantiskajā komēdijā “10 lietas, ko es tevī ienīstu”. Toreiz abi vēl bija karjeras sākumā, un filma kļuva par vienu no spilgtākajiem 90. gadu beigu jauniešu kino darbiem.
Kopā ar savu deju partneri Ezru Sosu aktrise izpildīja laikmetīgās dejas priekšnesumu Frenkija Valli dziesmas “Can't Take My Eyes Off You” pavadījumā.
Dziesma nebija izvēlēta nejauši. Tieši to vienā no filmas neaizmirstamākajām ainām Ledžera atveidotais Patriks Verona dziedāja Stailsas varonei Katai Stratfordai, cenšoties iekarot viņas sirdi. Aktieris toreiz dziedāja un dejoja skolas stadionā, kamēr viņa izredzētā piedalījās futbola treniņā. Arī šova priekšnesumā tika iekļautas atsauces uz šo romantisko ainu, bet Stailsas zilā kleita atgādināja tērpu, kādu viņa valkāja filmā.
Visemocionālākais brīdis pienāca dejas noslēgumā. Zālē atskanēja Stailsas balss, lasot slaveno dzejoli no filmas, bet uz lielā ekrāna parādījās viņas un Ledžera kopīgā fotogrāfija. Aktrise pie tās nolika rozi. Tad viņai uz skatuves pievienojās vēl pieci filmas aktieri – Džozefs Gordons-Levits, Gabriela Jūniona, Larisa Oleinika, Endrū Kīgans un Sūzena Meja Prata. Bijusī filmēšanas komanda, sadevusies rokās, kopīgi raudzījās uz mirušā kolēģa fotogrāfiju.
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Gatavojoties priekšnesumam, Stailsa neslēpa, ka atmiņas par Ledžeru viņai sagādājušas daudz vairāk emociju, nekā viņa sākotnēji gaidījusi. Aktrise atklāja, ka mēģinājumu laikā izplūdusi asarās, skatoties senos filmas fragmentus un atkal dzirdot Ledžera balsi. "Man ar viņu bija tik viegli. Man ir tik daudz brīnišķīgu atmiņu, bet vienlaikus ir arī ļoti skumji, jo es vēlētos vienkārši paņemt telefonu un viņam piezvanīt," emocionāli atzina Stailsa.
Viņa vēlētos pateikt bijušajam kolēģim, ka cilvēkiem joprojām ļoti rūp filma, ko viņi kopā uzņēma pirms vairāk nekā ceturtdaļgadsimta. "Mēs kopā radījām kaut ko īpašu," sacīja aktrise, piebilstot, ka diemžēl vairs nekad nevarēs to pateikt viņam personīgi.
Intervijā raidījumam “Extra” Stailsa atcerējās Ledžeru kā cilvēku, kurš filmēšanas laukumā spējis uzlabot noskaņojumu ikvienam. "Viņš bija kā gaismas stars. Viņš bija mūsu, jauniešu, līderis. Viņš vienmēr jokoja, padarīja filmēšanas laukumu par jautru vietu un ļāva citiem iemirdzēties," atcerējās aktrise.
Stailsa arī atklāja, ka viņai bijis ļoti svarīgi šajā piemiņas priekšnesumā iesaistīt pēc iespējas vairāk filmas aktieru. Viņa personīgi uzrunājusi bijušos kolēģus, kuri labprāt piekrituši piedalīties.
Pirms veltīt deju Ledžeram, Stailsa sazinājusies ar viņa kādreizējo dzīvesbiedri, aktrisi Mišelu Viljamsu, lai pārliecinātos, ka viņai nav iebildumu pret šādu piemiņas pasākumu. "Es pajautāju Mišelai, vai tas būtu pieņemami, un viņa piekrita," atklāja Stailsa.
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Ledžers un Viljamsa bija pāris no 2004. līdz 2007. gadam, un viņiem ir kopīga meita Matilda.
Ledžers nomira 2008. gada 22. janvārī Ņujorkā, būdams tikai 28 gadus vecs. Nāves cēlonis bija nejauša recepšu medikamentu pārdozēšana.
Aktieris savas īsās, bet spilgtās karjeras laikā paspēja kļūt par vienu no talantīgākajiem savas paaudzes kino māksliniekiem. Viņš iemantoja skatītāju mīlestību ar lomām filmās “10 lietas, ko es tevī ienīstu”, “Kuprainais kalns” un “Tumšais bruņinieks”. Par Džokera lomu filmā “Tumšais bruņinieks” viņš pēc nāves saņēma prestižo “Oskara” balvu.
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