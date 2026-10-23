Bērnības maģija atgriežas! Pēc 20 gadu pārtraukuma taps jauna skatītāju iemīļotās Halovīna filmu sērijas daļa
Tuvojoties Halovīnam, kompānija “Disney” sagādājusi patīkamu pārsteigumu nostalģisku filmu cienītājiem. Pēc 20 gadu pārtraukuma uz ekrāniem plāno atgriezties populārā fantāzijas filmu sērija “Halovīntauna”, kuras pirmā daļa iznāca tālajā 1998. gadā.
Kļuvis zināms, ka ir sākts darbs pie piektās “Halovīntaunas” filmas. Jaunais projekts pašlaik ir agrīnā izstrādes stadijā, un pie tā scenārija strādā Lilija Houtone un Raiens Kēns. Pagaidām filmas sižets tiek turēts noslēpumā, tāpat vēl nav zināms, vai piektajā daļā atgriezīsies skatītāju iemīļotie aktieri.
Pirmā “Halovīntauna” pirmizrādi piedzīvoja 1998. gadā. Tās centrā bija pusaudze Mārnija Paipere, kura atklāj, ka nāk no raganu dzimtas. Kopā ar brāli, māsu un vecmāmiņu viņa nonāk maģiskajā Halovīna pilsētā, kurā visa gada garumā dzīvo raganas, spoki un citas pārdabiskas būtnes.
Filma ātri kļuva populāra, un tai sekoja vēl trīs turpinājumi, kas ļāva skatītājiem atkal un atkal atgriezties šajā maģiskajā pasaulē.
Galveno varoni Mārniju pirmajās trīs filmās atveidoja Kimberlija Dž. Brauna, bet ceturtajā viņu aizstāja aktrise Sāra Pakstone. Savukārt vienu no spilgtākajām lomām – Mārnijas vecmāmiņu Agiju Kromvelu – atveidoja Holivudas leģenda Debija Reinoldsa, kura 2016. gadā devās mūžībā 84 gadu vecumā.
Lai gan kopš pēdējās filmas iznākšanas pagājuši jau 20 gadi, “Halovīntaunas” popularitāte nav zudusi. Kā norāda “Disney”, oriģinālā 1998. gada filma vēl 2025. gada oktobrī ierindojās starp desmit skatītākajām Halovīna filmām.
Interesanti, ka tikai mēnesi pirms jaunās filmas izziņošanas 41 gadu vecā Kimberlija Dž. Brauna intervijā žurnālam “People” atzina, ka ļoti labprāt vēlreiz atveidotu Mārniju. Aktrise stāstīja, ka fani viņai gandrīz katru dienu jautājot, vai kādreiz taps vēl viena filma. "Tas ir jautājums numur viens, ko man uzdod gandrīz katru dienu – gan klātienē, gan sociālajos tīklos. Cilvēki vēlas zināt, ko Mārnija un viņas ģimene dara tagad," atklāja aktrise.
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Par iespējamu atgriešanos maģiskajā pasaulē izteikusies arī mirušās Debijas Reinoldsas mazmeita, seriāla “Amerikāņu šausmu stāsts” aktrise Billija Lurda. Viņa nesen atklāja, ka pirmā “Halovīntauna” filma ir viena no viņas visu laiku mīļākajām filmām un viņa ar lielāko prieku piedalītos tās priekšstāstā.