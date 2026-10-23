Meganas Mārklas ģimenē jauns skandāls: viņas tēvu tur aizdomās par bērnu pornogrāfijas glabāšanu
Saseksas hercogienes Meganas Mārklas ģimeni satricinājis jauns skandāls. Viņas 82 gadus vecais tēvs Tomass Mārkls nonācis izmeklētāju redzeslokā saistībā ar aizdomām par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu glabāšanu. Par iespējami nelikumīgo materiālu atrašanu likumsargiem ziņojis viņa paša dēls.
Kā izdevumam "The Sun" atklājis Meganas pusbrālis, 60 gadus vecais Tomass Mārkls juniors, satraucošo atradumu viņš uzgājis tēva personīgajās mantās Filipīnu pilsētā Sebu.
Četrās lielās kastēs, kurās glabājušās dažādas ģimenes piemiņas lietas un elektroniskās ierīces, pēc viņa teiktā, atradušies simtiem, iespējams, pat tūkstošiem attēlu ar nepilngadīgajiem seksuālas izmantošanas kontekstā. Materiāli esot bijuši saglabāti arī vecā mobilajā tālrunī un datoru cietajos diskos.
Mārkls juniors apgalvo, ka daļā video redzamās meitenes bijušas ne vecākas par desmit vai vienpadsmit gadiem. Viņš arī norādījis, ka viens no atrastajiem attēliem, iespējams, uzņemts tēva agrākajā dzīvesvietā Meksikā. Pēc šokējošā atklājuma vīrietis nolēmis vērsties tiesībsargājošajās iestādēs.
"Kad atradu šos materiālus, biju šausmās. Man nebija citas izvēles kā ziņot par savu tēvu," sacījis Mārkls juniors.
Viņš uzsvēris, ka gadiem ilgi rūpējies par savu tēvu, kuram ir nopietnas veselības problēmas. 2022. gadā Tomass Mārkls seniors pārcieta insultu, un viņa veselības stāvoklis arī turpmāk bijis sarežģīts. Tomēr pēc atrastā dēls vairs nevēloties uzturēt ar viņu nekādas attiecības.
"Es gadiem esmu viņu atbalstījis un aprūpējis, taču tagad tam pienācis gals," paziņojis Mārkls juniors, piebilstot, ka ar tēvu vairs nerunās, ja vien viņam nebūs jāsniedz liecība pret viņu.
Saskaņā ar "The Sun" informāciju Mārkls juniors jau 10. jūlijā par atradumu ziņojis ASV Federālajam izmeklēšanas birojam (FIB), ASV Nacionālajam pazudušo un ekspluatēto bērnu centram, kā arī Pensilvānijas štata policijai. Izdevums vēsta, ka FIB apstiprinājis viņa iesnieguma saņemšanu un varētu sākt atsevišķu izmeklēšanu. Savukārt Filipīnās lietas izskatīšanai esot izveidota īpaša izmeklēšanas grupa, kurā iesaistīti sieviešu un bērnu aizsardzības speciālisti.
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Vienlaikus gan publiski nav ziņots, ka Tomasam Mārklam senioram būtu izvirzītas oficiālas apsūdzības vai viņa vaina būtu pierādīta.
Tikmēr Megana Mārkla un viņas vīrs princis Harijs no komentāriem par notikušo atturējušies.
Meganas attiecības ar tēvu ir sarežģītas jau daudzus gadus. Viņu starpā plaisa radās pirms 2018. gada maijā notikušajām Meganas un prinča Harija kāzām, kad atklātībā nonāca informācija par Tomasa Mārkla inscenētajām paparaci fotogrāfijām. Lai gan sākotnēji bija paredzēts, ka tieši tēvs vedīs Meganu pie altāra, viņš kāzās neieradās. Daļu ceļa līdz altārim Meganu pavadīja toreizējais Velsas princis, tagadējais Lielbritānijas karalis Čārlzs III.
Kopš tā laika Megana un viņas tēvs attiecības nav atjaunojuši.