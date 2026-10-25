Kā Dveins Džonsons izskatītos 70 gadu vecumā? Šie nav mākslīgā intelekta radīti attēli, bet gan īsts grims!
Filmas “Lizard Music” uzņemšanas laukumā Holivudas zvaigzni Dveinu Džonsonu bija grūti atpazīt. Pateicoties iespaidīgajam grimam, 54 gadus vecais aktieris bija pārtapis par aptuveni 70 gadus vecu vīrieti.
Pirms pāris dienām Dveins Džonsons tika manīts Bruklinas rajonā Ņujorkā, kur todien norisinājās filmas uzņemšana. Aktieris bija ģērbies krēmkrāsas lietusmētelī un galvā uzlicis gaišu panamas tipa cepuri. Rokā viņš turēja picas šķēli un pastaigājās kopā ar savu jauno kolēģi Teo Klārku Lēberu, kurš nesa milzīgu plīša ķirzaku.
Jaunajā filmā Džonsons atveido aptuveni 70 gadus vecu vīrieti, kuru dēvē par Vistu vīru (Chicken Man).
Filmas režisors ir Benijs Safdijs, ar kuru Džonsons jau sadarbojies 2025. gada filmā “Triecienmašīna” (“The Smashing Machine”). Tajā aktieris pārtapa par cīkstoni Marku Keru.
Dveins Džonsons pārtop par vecu vīru
Par Džonsona jaunajām vizuālajām pārvērtībām parūpējies specefektu grima mākslinieks Kazu Hiro, kurš nesen arī Tomu Krūzu filmas “Digers” (“Digger”) vajadzībām pārvērta par padzīvojušu naftas magnātu.
Sarunā ar portālu “Deadline” Džonsons atklāja, ka ik dienu grima krēslā viņam jāpavada aptuveni piecas stundas. Savukārt pašu filmu aktieris salīdzina ar stāstu par Villiju Vonku, tikai šoreiz – režisora Benija Safdija savdabīgajā interpretācijā.
Filmas “Lizard Music” pamatā ir Daniela Pinkvotera tāda paša nosaukuma bērnu grāmata. Tās centrā ir zēns, kurš kādu vakaru televīzijā nejauši ierauga savādus ķirzaku muzikantus. Šis neparastais atklājums viņu aizved līdz draudzībai ar ekscentrisku vīrieti, kuram ir veca vista. Filmā aktierspēle apvienota ar datoranimāciju.
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Līdzās Džonsonam filmā piedalās Tims Heidekers, Alīsija Silverstone, Regīna Hola un Endrū Daiss Klejs. Savukārt animācijas tēlus ierunā Kolmans Domingo, Džefs Goldblūms, Reičela Makadamsa un Deivids Krumholcs.
2025. gadā Toronto kinofestivālā Džonsons atklāja, ka režisoram Benijam Safdijam bija nepieciešamas aptuveni 45 minūtes, lai viņu pārliecinātu pieņemt šo lomu. Noklausījies režisora ieceri, aktieris esot paziņojis: “Es būšu tavs Vistu vīrs!”
Lai sagatavotos lomai, Džonsons zaudēja aptuveni 13,6 kilogramus muskuļu masas. “Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka man, cerams, atkal būs iespēja pārvērsties līdz nepazīšanai,” toreiz sacīja aktieris.