Kas patiesībā notika Ozija Osborna dzīves pēdējās dienās? Atraitne Šārona atklāj, ko pat bērni nezināja
Leģendārā rokmūziķa Ozija Osborna pēdējais koncerts bija piepildīts ar emocijām, atmiņām un aizkustinošiem mirkļiem. Tomēr tikai pēc viņa nāves pamazām atklājas, cik sarežģīts patiesībā bijis ceļš līdz šai pēdējai uzstāšanās reizei. Par to tagad pastāstījusi viņa sieva Šārona Osborna.
Ozija Osborna veselības stāvoklis pirms viņa pēdējā koncerta bija tik smags, ka mūziķa sieva Šārona Osborna, baidoties par vīra dzīvību, patiesību slēpa gan no pārējiem grupas dalībniekiem, gan no abu bērniem.
Ārsti dziedātājam bija stingri aizlieguši uzstāties viņa atvadu koncertā “Back To The Beginning”, kas notika “Villa Park” stadionā Birmingemā. Tomēr Ozijs nepaklausīja mediķu norādījumiem, jo vēlējās vēl pēdējo reizi satikt savus fanus, atvadīties no viņiem un pateikties par ilggadējo atbalstu.
Leģendārās britu smagā metāla grupas “Black Sabbath” solists nomira no sirdslēkmes tikai divas nedēļas pēc atvadu koncerta, kas notika pagājušā gada 5. jūlijā. Mūziķis ilgstoši cīnījās ar dažādām veselības problēmām, tostarp Parkinsona slimību, un pēc piedzīvota kritiena viņam bija veiktas vairākas operācijas.
Ozija Osborna atvadu koncertam veltītās filmas pirmizrādē Šārona pirmo reizi atklāti pastāstīja, cik smags patiesībā bija viņas vīra veselības stāvoklis pirms liktenīgās uzstāšanās. Viņa neslēpa, cik grūti bijis noskatīties, kā Ozijs gatavojas kāpt uz skatuves, zinot, ko viņš tobrīd piedzīvo. Turklāt Šārona bija viena no retajiem, kas zināja, cik nopietni slims ir mūziķis.
“Es biju pārbijusies. Viņš lieliski tika galā, un to var redzēt arī filmā. Taču pārējie “Black Sabbath” puiši nezināja, cik slims patiesībā ir Ozijs. To nezināja pat mūsu bērni, jo mēs viņiem neko neteicām. Neviens nezināja, cik smags ir viņa stāvoklis. Turklāt viņi atkal bija kopā stadionā Brirmingemā, kur savulaik viss sākās. Domāju, ka, stāvot uz tās skatuves, viņiem acu priekšā paskrēja visa dzīve,” stāstīja Šārona.
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Viņa atklāja, ka Ozijs ļoti baidījies, vai spēs nodziedāt koncertu, jo viņam bijušas nopietnas elpošanas problēmas. “Viņš tikai lūdzās, lai plaušas izturētu un viņš varētu padziedāt. Papildus visām pārējām veselības problēmām viņam bija arī emfizēma. Tāpēc elpot bija ārkārtīgi grūti. Nekad nevarēja zināt, kā viņš jutīsies nākamajā dienā. Divas dienas viņš varēja justies lieliski, bet trešajā pamosties ar smagu sēkšanu un nespēju paelpot. Tas bija ļoti grūti,” atcerējās Šerona.
Kādā emocionālā filmas epizodē Šārona atklāj, kā Ozijs, pārvarot stipras sāpes, tomēr spēja izpildīt vairākas savas populārākās dziesmas, lai gan ārsti bija brīdinājuši, ka tas nebūs iespējams.
“Desmit dienas pirms koncerta viņam pateica, ka, uzkāpjot uz skatuves, viņš, visticamāk, nespēs izturēt visu uzstāšanos. Taču viņš bija kategorisks un sacīja: "Nē, es esmu devis solījumu, un es to izpildīšu. Lai notiek, kas notikdams!’”
Ozijs Osborns ar bērniem jaunībā
Šķiet, Ozija lēmums tomēr bija pareizs. Koncerts kļuva par vienu no neaizmirstamākajiem notikumiem smagā metāla mūzikas vēsturē un deva mūziķim iespēju cienīgi atvadīties gan no saviem draugiem mūzikas pasaulē, gan uzticamajiem faniem.
Šārona atzina, ka koncerts viņas smagi slimajam vīram devis jaunu dzīves sparu. Pēc gadiem ilgas cīņas ar slimībām Ozijs dienās pēc uzstāšanās šķitis gluži kā cits cilvēks. “Viņš atkal bija septītajās debesīs. Viņš bija tik laimīgs! Līdz pat savai pēdējai dienai viņš saglabāja šo pacilātību un bija bezgala pateicīgs visiem. Mums bija milzīgs prieks viņu tādu redzēt, jo gadiem ilgi viņš nebija bijis tik dzīvespriecīgs. Viņš atkal smējās un jokoja. Tas bija brīnišķīgi,” atcerējās Šerona.
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Grupa “Black Sabbath” nodibināja 1968. gadā Birmingemā un tā kļuva par vienu no visu laiku veiksmīgākajām smagā metāla apvienībām pasaulē. Savukārt Ozijs Osborns iemantoja iesauku Tumsas princis.
Filmā iemūžināts arī aizkustinošs brīdis, kurā Ozijs no skatuves pateicas savai sievai par divu gadu ilgo darbu, organizējot šo vērienīgo koncertu. Tajā uzstājās arī citas slavenas grupas, tostarp “Metallica” un “Guns N' Roses”.
Filmas noslēgumā, kad ekrānā parādās titri, dzirdama Šāronas balss: “Viņš bija neizsakāmi laimīgs. Viņš jutās patiesi labi, bija emocionāli pacilāts un aizgāja no šīs pasaules tā, kā pats gribēja. Tāda bija viņa vēlēšanās. Daudziem cilvēkiem dzīvē netiek dota šāda iespēja . Viņam tāda bija.”
Ozijs un Šārona Osborni apprecējās 1982. gadā. Laulībā piedzima trīs bērni – Eimija (43), Kellija (41) un Džeks (40). Ozijs bija arī tēvs Džesikai un Luisam, kā arī adoptētajam dēlam Eliotam, kurus viņš audzināja ar savu pirmo sievu Telmu Railiju.