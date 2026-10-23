Edgars Pujāts pilnībā atteicies no alkohola un cigaretēm un bauda brīva vīrieša statusu
Tautā mīlētais aktieris un dziedātājs Edgars Pujāts īstenojis apbrīnojamas pārvērtības, pilnībā atsakoties no alkohola un cigaretēm. Līdz ar veselīgo dzīvesveidu viņš kļuvis vēl možāks un ir labā formā, līdz ar to – arī sieviešu apjūsmots.
Pujātu žurnāls "Kas Jauns" saticis režisora Oskara Moroza debijas pilnmetrāžas filmas "Kristofers un divu pasauļu atslēga" pirmizrādē, kurai par godu viņš atbraucis no Liepājas. Aktieris gan šā brauciena laikā pie reizes paguvis paveikt vēl vienu darbu Jelgavā un tad arī ierasties noskatīties jauno filmu, kurā atveido skolas direktoru. Filmu viņš skatīsies pirmo reizi un ar nepacietību gaida, kā viņa atveidotais varonis tur izskatīsies. Pujāta tēlotais skolas direktors filmas beigās parāda stingru raksturu, ka nav uzpērkams. Velkot paralēles ar personisko dzīvi, aktieris piebilst: “Es arī dzīvē neesmu uzpērkams! (Sāk smieties.) Laikam!”
Rīgā prezentēta filma “Kristofers un divu pasauļu atslēga”
Tirdzniecības centra "Akropole Rīga" kinoteātrī "Apollo Kino" šovakar Latvijas pirmizrādi piedzīvoja piedzīvojumu fantāzijas filma "Kristofers un divu pasauļu atslēga".
Pēc filmas noskatīšanās aktieris devās atpakaļ uz Liepāju, jo jau nākamajā dienā viņam bija jābūt Ziemassvētku koncertstāsta mēģinājumā. “Jau laikus esam sākuši gatavoties Ziemassvētkiem. Komponists Jānis Strazds ir lielā koncertstāsta "Tik lēni snieg" producents. Tajā piedalos kopā ar savu Bernātu kaimiņieni, aktrisi Sigitu Jevgļevsku-Pļaviņu,” atklāj Pujāts.
Iekārto īpašumu un audzina bērnus
Arī ikdienas dzīve Pujātam šķiet stabilizējusies, un sarunā ar "Kas Jauns" aktieris atklāj, ka jūtas arvien labāk. Viņa Bernātu lauku īpašumā darbi iet uz priekšu, un tiem vienmēr var atrast laiku: “Vakar uzlikām jumtu manai lielajai mājai.” Savā saimniecībā nu Edgars saimnieko viens. 2025. gada pavasarī intervijā žurnālam "Kas Jauns" viņš atklāti izstāstīja, ka dzīvē viņam ir smags posms. Alkohola atkarība izpostīja ģimeni – sieva Marta Pujāte ar četriem mazajiem bērniem aizgāja no mājām un pārcēlās uz Nīcu. Apjaušot, ka dzeršana un nespēja atturēties no alkohola var pilnībā sagraut dzīvi, Pujāts devās pēc palīdzības pie mediķiem.
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Kādu laiku viņš vēl cerējis glābt attiecības ar 22 gadus jaunāko Martu, taču tad parakstīja šķiršanās dokumentus. Arī tad, kad laulība jau beigusies, aktieris turpina rūpēties par abu kopīgajām atvasēm – Roju Kristeru, Marku Eliotu, Elodiju Greisu un Kaju Eidenu: “Mums pēc šķiršanās ir labas attiecības. Viss ir kārtībā! Abi audzinām mūsu bērnus. Viņi dzīvo gan pie manis, gan pie mammas. Marta dzīvo Nīcā, tas nav tālu no manām mājām, tāpēc bērnus varam izvadāt.”
Tā kā Edgars Pujāts ir aktīvs tiktokeris, viņa video stāstos bieži redzama arī aktiera meita Elodija Greisa, kas jau spējusi aizkustināt aktiera talanta cienītājus. Runājot par savu vienīgo meitu, jo visi pārējie ir dēli, aktieris piebilst: “Tā ir mana mūža melodija, lai gan viņas vārds ir Elodija. Vienīgā meitiņa peciņa ir tēvā atsitusies. Meita iet pirmsskolas sagatavošanas grupiņā. Viņai ir pieci gadi, bet laiks skrien ļoti ātri.”
Dēls pievērsies teoloģijai
Aktierim no iepriekšējām attiecībām ir divi pieauguši dēli – Kristaps un Madars. Plašākai publikai vairāk zināms Kristaps Pujāts, kas savulaik piedalījies televīzijas muzikālajā realiātes šovā "OKartes skatuve", kā arī komponē dziesmas.
Šobrīd Kristaps vairāk pievērsies teoloģijai. “Dēls konspektē Bībeli un ir dikti pievērsies reliģijai. Mēs ar dēlu par šīm lietām esam runājuši pavirši, tāpēc nepateikšu, cik nopietni ir viņa plāni un vai domā teoloģiju arī studēt. Zinu, ka viņš pašlaik vēlas saprast, vai tas ir viņa aicinājums vai nav. Dēls visu laiku ir sava ceļa meklējumos. Tad viņam bija askētiskais dzīvesveids – tievēšanas un meditēšanas, tagad ir reliģija, tad bija posms, kad vairāk bija mūzika. Viņš ir talantīgs un visu laiku sevis meklējumos. Līdz ar to privātajā dzīvē viņam jāatrod otra pusīte, kas ir labs atbalsts. To es viņam novēlu! Cik varu, tik arī dēlu atbalstu un iesaistu kopīgos darbos. Jāpiebilst, ka Kristaps arī ir mans komponists,” par dēlu pastāsta tētis.
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Sieviešu mīlēts
Edgars Pujāts atklāj, ka sieviešu mīlestības viņam tiešām netrūkst, jo kundzes koncertos joprojām izrāda sajūsmu. Aktieris uzsver, ka pilnībā ir arī atteicies no alkohola lietošanas un arī atmetis smēķēšanu. Tieši tāpēc arī ir možs un labā formā. “Tagad sākām braukt ar koncertiem uz Valmieras pusi, būs jāsāk doties arī pie Latgales klausītājiem. Pieteikšu arī savu dziesmu "Latvijas sirdsdziesmā". Aizvadītā vasarā "Latvijas sirdsdziesmas" finālā paliku trešajā vietā. Aizvakar ierakstījām studijā jaunu dziesmu "Dvēsele divatā", kuras vārdus un mūziku ir sarakstījis Kristaps Pujāts,” tā dziedošais aktieris.
Pašlaik viņš turpina baudīt brīva vīrieša statusu un nedomā sevi savažot attiecībās. “Nav nevienam jāatskaitās. Trīs reizes jānospļaujas, ka tik kas nenotiek!” smaida Edgars Pujāts.