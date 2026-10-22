"Gandrīz ideālajās vakariņās" Uģa Kuģa prasības virtuvē iedzen izmisumā Ediju Piparu
Šonedēļ kanāla "360" šova “Gandrīz ideālas vakariņas” viesību maratonu atklāj labdarības aktīvists Edijs Pipars, kurš pie sava galda uzņem dziedātāju Rūtu Dūdumu-Ķirsi, operdziedātāju Brigitu Reisoni un Latvijā slavenāko krišnaītu Uģi Kuģi. Jau pirms viesu ierašanās kļūst skaidrs – mierīgs šis vakars nebūs!
Īstais pārbaudījums Ediju sagaida, kad pienāk laiks uzkodām. Uģa ēdienkartē ir tik daudz ierobežojumu, ka namatēvam nākas pamatīgi palauzīt galvu, lai atrastu kaut ko viesim piemērotu. “Es neēdu neko, kam ir acis. Es neēdu sīpolus, ķiplokus, sēnes, šokolādi, idiotus un vēl kaut ko,” savus ēšanas paradumus komentē Uģis.
Situāciju vēl sarežģītāku padara tas, ka, meklējot piemērotas uzkodas, Edijam nākas rūpīgi pārbaudīt teju katru produktu. Arī šķietami nevainīgs kumoss var izrādīties nederīgs, ja tajā paslēpies kāds no Uģim nevēlamajiem produktiem. “Ņemam visu, kam nav acu, un droši pēc tam pārbaudām, vai tas nav sīpols un ķiploks,” virtuves piedzīvojumus ar ironiju raksturo Artūrs Skrastiņš. Kamēr namatēvs cenšas izdomāt, ko likt galdā, viesi tikmēr pievēršas citām izklaidēm – tiek aplūkotas bērnības fotogrāfijas un apspriests Edija savulaik modīgais matu griezums. Taču uzkodu jautājums joprojām paliek aktuāls.
Beigu beigās Edijs ķeras pie improvizācijas un no pieejamajiem produktiem pagatavo vienkāršus salātus, kuros apvieno kāpostus, redīsus un tomātus, pievienojot sāli un piparus. Atliek vien cerēt, ka arī pārējā vakara gaitā namatēvam izdosies atrast kopīgu valodu ar savu īpaši izvēlīgo ciemiņu.
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