FOTO! Princese Ketrīna apbur ar greznu vakarkleitu un princeses Diānas iemīļoto diadēmu valsts banketā Vindzoras pilī
Velsas princese Ketrīna svinīgajā banketā par godu Omānas sultāna valsts vizītei Vindzoras pilī bija tērpusies gaiši dzeltenā “Elie Saab” vakarkleitā ar apmetni un rotājusies ar princeses Diānas mīļāko diadēmu. Pasākumā piedalījās arī citi britu karaliskās ģimenes pārstāvji.
Velsas princese Ketrīna svinīgajā valsts banketā piesaistīja visu skatienus, ierodoties elegantā, līdz zemei garā, gaiši dzeltenā modes nama “Elie Saab” vakarkleitā ar apmetni. Viņas izlaistos matus rotāja slavenā “Lover's Knot” diadēma ar pērlēm un briljantiem, bet tēlu papildināja auskari un rokassprādze, kas savulaik piederējuši karalienei Elizabetei II. Princese bija piespraudusi arī karaļa Čārlza III piešķirto Karaliskās ģimenes ordeni, kā arī Viktorijas Karaliskā ordeņa lenti un zvaigzni.
Greznajās vakariņās Vindzoras pilī piedalījās astoņi karaliskās ģimenes pārstāvji, kuri pilda oficiālos pienākumus. Līdzās karalim Čārlzam III, karalienei Kamillai, princim Viljamam un princesei Ketrīnai banketā piedalījās arī princese Anna ar vīru, viceadmirāli seru Timotiju Lorensu, kā arī Glosteras hercogs un hercogiene.
Princese Ketrīna valsts banketā par godu Omānas sultāna vizītei
Princis Viljams un karalis Čārlzs III bija tērpušies svinīgajās Vindzoras frakās, ko rotāja raksturīgās koši sarkanās apkakles un aproces. Fraku papildināja balts tauriņš. Ketrīna pie svinību galda sēdēja līdzās Omānas sultānam. Vakara gaitā viņa tika manīta ar platu smaidu raugāmies pāri galdam uz princi Viljamu un karalieni Kamillu.
Pirms vakara svinībām Ketrīna un Viljams pozēja arī īpašam melnbaltam portretam. Fotogrāfs Gregs Viljamss abus iemūžināja, stāvot plecu pie pleca uz Frogmoras nama kāpnēm.
Savukārt karalis Čārlzs III banketā bija rotājies ar Al Saida ordeni – Omānas augstāko valsts apbalvojumu, ko viņam tās pašas dienas laikā bija pasniedzis Omānas sultāns.
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Karaliene Kamilla šim vakaram bija izvēlējusies violetu, no šifona darinātu “Fiona Clare” vakarkleitu, ko papildināja ar ametistu un briljantu kaklarotu. Viņas galvu greznoja diadēma “Girls of Great Britain and Ireland” (“Lielbritānijas un Īrijas meitenes”), kas savulaik bija viena no karalienes Elizabetes II iecienītākajām rotām.
Šī ir pirmā valsts vizīte kopš prinča Harija un Meganas Mārklas atgriešanās uz dzīvi Lielbritānijā. Tomēr Saseksas hercogs un hercogiene vairs nepilda karaliskās ģimenes oficiālos pienākumus, tādēļ šādos pasākumos nepiedalās.
Tās pašas dienas gaitā princis Harijs intervijā žurnālam “GQ” bija runājis par ieilgušajām nesaskaņām ģimenē. Viņš atzina, ka vēlas attiecības sakārtot, taču apgalvoja, ka citi to nevēloties.
Prinča Viljama un Harija attiecības joprojām ir saspīlētas. Tiek uzskatīts, ka abi brāļi nav sarunājušies jau vairākus gadus. Vēlāk Harija pārstāvis uzsvēra, ka prinča izteikumi par cilvēkiem, kuri nevēlas izlīgumu, "nekādā gadījumā nebija domāts kā pārmetums viņa brālim vai kādam citam ģimenes loceklim".
"Šis komentārs izskanēja vispārīgā kontekstā un nekādā veidā nebija vērsts pret viņa ģimeni," paskaidroja pārstāvis.
Diānas diadēma ar pērlēm un briljantiem
Diadēma ar pērlēm un briljantiem.
Intervijā Harijs runāja arī par sava tēva veselības stāvokli. Karalis Čārlzs III cīnās ar vēzi, un princim tika jautāts, vai tēva slimība viņam neatsauc atmiņā traumatisko pieredzi, ko viņš piedzīvoja pēc mātes traģiskās nāves. "Jā, bet, ziniet, viņam kļūst labāk," atbildēja Harijs.