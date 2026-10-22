Iemīļotais “Brīnumskapis” svin 15 gadu jubileju un gatavo īpašu pārsteigumu ģimenēm
Šogad iemīļotais muzikālais projekts “Brīnumskapis” svin 15 gadu jubileju, un par godu tai tapis īpašs svētku piedzīvojums visai ģimenei – koncertizrāde “Ziemassvētki Brīnumskapī”. No 29.novembra līdz 30. decembrim tā būs skatāma septiņās Latvijas pilsētās, aicinot gan mazos, gan lielos skatītājus atkal satikt iemīļotos “Brīnumskapja” tēlus, dziedāt, dejot un kopā svinēt jubileju.
Kur gan palikusi Zelta atslēdziņa, ar kuru pirms piecpadsmit gadiem pirmoreiz tika atslēgts Brīnumskapis? Izrādās, tajā paslēptas piecpadsmit dziesmas – vecas, jaunas, skaļas, klusas un pat dažas tādas, kurām pa šiem gadiem izauguši pavisam jauni zobi! Kad Zelta atslēdziņa beidzot atrasta, rodas jautājums – vai pēc piecpadsmit gadiem tā vēl derēs? Atliek vien pagriezt atslēgu, vērt vaļā skapi un... pārsteigums! Brīnumskapī sākusies īsta Ziemassvētku disene!
Kode komandē tik skaļi, ka pat lepnais Kaķītis Laķītis vairs tikai mīlīgi smaida un seko līdzi Knīpām, Knauķiem un skaistajai Malvīnei, kura jau sen iemācījusies dejas soļus. Tikmēr Tantiņš un Rasiņš jau ķērušies pie dzimšanas dienas tortes! Par laimi, Komponistam rezervē ir vēl viena – vismaz tā zina teikt mūzikas skolotājs Andris. Un, ja jau pat Simtkājītis dejo ar visām savām kājām, arī pārējiem nekas cits neatliek kā celties kājās, dziedāt un dejot. Bet, ja kāds būs saēdies pārāk daudz Karameles, lai arī viņa Vēders burkšķ īstā Ziemassvētku disenes ritmā!
Taču: ko iesākt ar Zelta atslēdziņu, kad svinības būs galā? Vai Brīnumskapi atkal aizslēgt? Nekādā gadījumā! Piecpadsmit gadu laikā “Brīnumskapja” iemītnieki sapratuši vienu – skapi labāk turēt vaļā! Citādi dziesmām tajā kļūst par šauru, Simtkājītim nepietiek vietas kājām, Puteklītēm nav kur putēt, bet Kodei – nav ko komandēt. Tāpēc Zelta atslēdziņa lai paliek kabatā, kājas lai dodas dejā, un piecpadsmit gadu jubileja lai skan visā Brīnumskapī!
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Koncertizrādē skatītāji atkal satiks iemīļotos tēlus: Kaķīti Laķīti (Ingus Ulmanis), mūzikas skolotāju Andri (Andris Sējāns), Malvīni (Karīna Rasa), deju skolotāju Kodi (Egija Abaroviča), Komponistu (Aigars Voitišķis), Tantiņu (Anrijs Grinbergs) un Rasiņu (Roberts Rasa), kā arī mazos dziedātājus no vokālās studijas “Knīpas un Knauķi”.
Jubilejas koncertizrāde “Ziemassvētki Brīnumskapī” būs muzikāls piedzīvojums, kurā netrūks ne dziesmu, ne deju, ne jautru pārpratumu, ne īstas Ziemassvētku noskaņas. Un, protams, tā būs iespēja kopā nosvinēt “Brīnumskapja” piecpadsmito dzimšanas dienu!
Koncertizrādes “Ziemassvētki Brīnumskapī” norises laiki un vietas:
29.novembrī plkst.15.30 – Jelgavas Kultūras namā. Pirmajā Adventē Jelgavā visas dienas garumā valdīs svētku noskaņa: apmeklētājus priecēs Adventa tirdziņš, pēc kura ģimenes varēs doties uz “Brīnumskapja” koncertizrādi. Savukārt plkst.17 paredzēta pilsētas Ziemassvētku egles iedegšana, kuru pēc koncerta vēl varēs pagūt apmeklēt.
5. decembrī plkst. 16 – Slampes Kultūras pilī
6. decembrī plkst. 16 – Koncertzālē “Cēsis”
19. decembrī plkst. 16 – Kultūras centrā “Siguldas devons”
20. decembrī plkst. 11 – Salaspils koncertzālē
25. decembrī plkst. 12 – kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”
28.decembri plkst.19 – Mārupes Kultūras namā
30. decembrī plkst.18 – VEF Kultūras pilī.
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Brīnumskapi labāk neaizslēgt – lai dziesmas, dejas un svētku prieks turpinās!
Biļetes uz koncertizrādi var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.