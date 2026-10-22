Pēc trīs gadu pauzes Intars Busulis atgriežas ar jaunumiem un gatavojas vērienīgam koncertam Rīgā
Intars Busulis un Abonementa orķestris laiž klajā 6. studijas albumu “Deg mans ugunskurs” un singlu “Uguns”, vienlaikus izziņojot koncerttūri, kas norisināsies 2027.gadā. Tās kulminācija būs vērienīgs noslēguma koncerts 8.maijā, Xiaomi Arēnā.
Pēc 3 gadu pārtraukuma 21.oktobrī Intars Busulis izddeva jaunu mūzikas albumu, kurā iekļauti 10 skaņdarbi. Dziesmu mūzikas tapšanā sadarbojušies Intars Busulis un Kārlis Lācis. Jauno dziesmu vēstījumus komponisti uzticējuši dzejniekiem. Skaņdarbu tekstu autoru vidū ir Marts Pujāts, Kārlis Vērdiņš, Kate Elpo un Kristaps Upenieks. Albumā iekļauta arī Vinetas Lāces komponēta dziesma ar Zinaīdas Lazdas vārdiem.
Par albuma producentu izvēlēts Reinis Sējāns. “Esmu gandarīts par paveikto un tiešām priecīgs, ka albuma tapšanā visvarīgākā loma ir dzīvajai skaņai. Kopā ar Reini nonācām pie domas, ka atgriežamies laikā, kad noteicošā bija mūziķu saspēle, vokālās partijas un instrumentu aranžijas, nevis datoru sniegtās iespējas,” par albumu stāsta Intars Busulis.
Albuma tapšanā kopā ar Intaru Busuli ir piedalījies ļoti plašs profesionālu mūziķu sastāvs - Abonementa orķestris: Kārlis Lācis, Vineta Lāce, Karīna Rasa, Alise Kante, Kristīne Pastare, Kaspars Zemītis, Edvīns Ozols, Māris Jēkabsons, Kaspars Grigalis; Sinfonietta Rīga stīgu kvartets: Agnese Kanniņa, Kristiāna Krūskopa, Kārlis Klotiņš, Artūrs Gailis; Latvijas Radio Bigbenda pūšaminstrumentālisti Laura Rozenberga, Kristaps Lubovs un Reinis Puriņš, kā arī gospeļkoris GGChoir. Albuma miksu veidojis skaņu inženieris Gatis Zaķis, savukārt, dziesmu māsterēšana veikta Francijā.
Līdz ar albuma izdošanu īpaša uzmanība pievērsta albuma tituldziesmai “Uguns”. Tās mūzikas autori ir Intars Busulis un Kārlis Lācis, savukārt vārdus sarakstījis Marts Pujāts. “Dziesma vēsta par drūmu nospiestību, kas mūs nospiež kā smags čuguna katls. Taču arī šādos brīžos mēs varam neļaut ugunij nodzist un turpināt to uzturēt dzīvu.”
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Albums izdots arī vinila plates formātā un tās noformējumu veido fotogrāfijas, kuru autors ir fotogrāfs Filips Šmits.
Intars Busulis un Abonementa orķestris jaunās dziesmas vēlas nodod klausītājiem arī koncertos visā Latvijā. Tie būs koncerti, kuros gūt prieku, ļauties aizkusinājumam un melodiskās balādēs izdziedāt dvēseli. “Deg mans ugunskurs” koncerti norisināsies Cēsīs, Rēzeknē, Liepājā un vērienīgs koncerttūres noslēgums gaidāms 2027.gada 8. maijā Rīgā, Xiaomi Arēnā!
Albuma prezentācijas pasākums norisinājās 21.oktobra vakarā dizaina galerijā TRENTINI, pulcējot mediju pārstāvjus, mūzikas žurnālistus, mmūziķu ģimenes locekļus un īpaši aicinātus viesus. Šajā vakarā viesiem bija ekskluzīva iespēja pirmajiem dzirdēt visas albumā iekļautās dziesmas.
Intaram Busulim un Abonementa orķestrim uz skatuves pievienojās plašs izcilu mūziķu sastāvs - Abonementa orķestra mūziķi, Sinfonietta Rīga stīgu kvartets, pūšaminstrumentālisti no Latvijas Radio bigbenda, kā arī gospeļkoris “GG Choir”.