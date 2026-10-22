"Es biju lauku klomza," - šovu zvaigzne Magone skarbi izsakās par sevi pirms astoņiem gadiem
Šovā "Slavenības. Bez filtra" sarunā ar etiķetes eksperti Aiju Strautmani dzejniece Magone Liedeskalna atskatās uz astoņiem televīzijā pavadītajiem gadiem un neslēpj, ka, redzot sevi agrākos ierakstos, viņu pārņem kauna sajūta. Dziedātāja atzīst, ka savulaik ārējam izskatam pievērsusi maz uzmanības un par to, kā izskatās citu acīs, gandrīz nemaz nav domājusi.
“Es sāku tā kā tāda lauku klomza, es teikšu, kā ir. Man bija vienalga, kas man ir mugurā, kādi mati, kādā krāsā. Absolūti neinteresēja,” par sevi pirms astoņiem gadiem stāsta Magone. Viņa atzīst, ka, tagad skatoties uz tā laika video, reizēm nespēj noticēt, ka pati tā izskatījusies.
Būtiskas pārmaiņas Magones dzīvē sākušās pēc šķiršanās no vīra. Palikusi viena, viņa uz dzīvi sākusi raudzīties citādi un vēlējusies mainīt arī savu pašapziņu un ārējo tēlu. “Es vēlējos redzēt sevi skaistu, seksīgu, jaunu, iekārojamu sievieti, kurai ir teikšana, kura zina, ko vēlas, kurai ir ambīcijas un arī savs ceļš ar konkrētu mērķi un uzdevumiem,” atklāj Magone. Lai gan viņa tagad ar lepnumu raugās uz savu izaugsmi, Magone neslēpj, ka daļa no viņas agrākās būtības joprojām ir saglabājusies. Viņa sevi raksturo kā lauku meiteni, kurai netrūkst drosmes un kura joprojām ir gatava arī neierastiem piedzīvojumiem.
Magone uzstājas kopā ar "Bermudu divstūri"
Magone un "Bermudu divstūris" puiši "Tet studio" ballītē.