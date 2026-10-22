"Pasaulē jau tā ir gana daudz drāmas!" Princis Harijs atklāj, ka vēlas izlīgt ar tēvu un brāli
Saseksas hercogs princis Harijs atklāti runājis par sarežģītajām attiecībām ar savu tēvu, Lielbritānijas karali Čārlzu III, un vecāko brāli princi Viljamu. Neraugoties uz ilgstošajām nesaskaņām, Harijs atzinis, ka vēlas salīgt mieru ar ģimeni un atstāt pagātnes konfliktus aiz muguras.
Intervijā žurnālam "GQ" 42 gadus vecais princis Harijs norādījis, ka ģimenes konflikti ir problēma, ar kuru spēj identificēties ļoti daudzi cilvēki. Viņaprāt, tieši tādēļ sabiedrība ar tik lielu interesi seko līdzi viņa attiecībām ar britu karalisko ģimeni.
Princis atgādinājis, ka nesaskaņas starp brāļiem un māsām, kā arī sarežģītas attiecības starp vecākiem un bērniem ir sastopamas daudzās ģimenēs. Harijs pieļāvis, ka cilvēki, vērojot viņa ģimenes konfliktus, cer ieraudzīt iespējamu risinājumu arī savām problēmām. "Daži cilvēki nevēlas, lai viss atrisinātos. Es vēlos, lai tas atrisinātos," uzsvēris princis, piebilstot, ka, ņemot vērā pasaulē notiekošo, izlīgums ir īpaši svarīgs.
Jautāts, vai viņš uzskata, ka attiecības ar tēvu un brāli vēl ir iespējams atjaunot, Harijs atbildējis apstiprinoši.
Viņš gan atzinis, ka pagātnes notikumi atstāj paliekošas pēdas un dažkārt no aizvainojuma ir grūti atbrīvoties, īpaši tad, ja piedzīvotais joprojām ietekmē ikdienas dzīvi. "Pasaulē un cilvēku dzīvēs jau tā ir gana daudz drāmas, lai vēl turpinātu ģimenes konfliktus," sacījis Harijs.
Pēc intervijas publiskošanas Saseksas hercogu pārstāvis precizējis, ka prinča izteikumi nav bijuši domāti kā pārmetums Viljamam vai kādam citam karaliskās ģimenes loceklim. Harijs par ģimenes attiecībām runājis vispārīgā kontekstā.
Intervijā princis pievērsies arī savas ģimenes atgriešanās jautājumam Lielbritānijā. Harijs kopā ar sievu Meganu un abiem bērniem pēc vairākiem ASV pavadītiem gadiem atgriezies Apvienotajā Karalistē.
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Princis atklājis, ka iespēja septiņus gadus vecajam Ārčijam un piecus gadus vecajai Lilibetai apmeklēt britu skolu viņam nozīmē daudz vairāk, nekā sākotnēji šķitis. Bērni intervijas laikā britu skolā bija mācījušies jau divas nedēļas un, pēc tēva teiktā, par jauno pieredzi bijuši sajūsmā.
Harijs uzsvēris, ka viņam ir svarīgi, lai bērni iepazītu gan amerikāņu, gan britu kultūru un gūtu atšķirīgu dzīves pieredzi.
Sarunas laikā princis atgriezies arī pie savas mātes, princeses Diānas, nāves un tās atstātajām emocionālajām sekām. Viņš pastāstījis, ka gadu gaitā izmantojis dažādas terapijas formas, lai labāk izprastu un pārvarētu piedzīvoto.
Vienlaikus Harijs uzsvēris, ka, publiski runājot par savām grūtībām, viņš nevēlas izraisīt līdzjūtību pret sevi. Viņa mērķis esot palīdzēt citiem cilvēkiem, kuri saskaras ar zaudējumu, sērām vai sarežģītām attiecībām ģimenē.