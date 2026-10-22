Bens Afleks atklāj sāpīgu patiesību par sevi kā tēvu un raisa negaidītas diskusijas
Bens Afleks un Dženifera Gārnere apprecējās 2005. gada jūnijā. Pāris kopā sagaidīja pasaulē trīs bērnus. Lai gan kopdzīve izira 10 gadus vēlāk un laulību juridiski šķīra 2018. gadā, abi saticīgi turpina rūpēties par atvasēm un Afleks slavē šķirto sievu, bet par sevi kā tēvu nācis klajā ar negaidītu atklāsmi.
Holivudas aktieris Bens Afleks atzinīgi izteicies par savu bijušo sievu Dženiferu Gārneri, nosaucot viņu par „apbrīnojamu”. Taču, runājot par sevi, viņš atzinis, ka pats kā tēvs nejūtas pietiekami labs.
Afleka izteikumi izraisījuši plašas diskusijas. Vieni tos uztvēra kā joku, savukārt citi aizdomājās, ko aktieris ar šiem vārdiem patiesībā vēlējies pateikt.
Kāds psihoterapeits uzskata, ka aktiera teiktajā slēpjas kas vairāk par vienkāršu pašironiju. Viņš skaidro, ka daudzi vecāki piedzīvo līdzīgas izjūtas, salīdzinot sevi ar cilvēku, ar kuru kopā audzina bērnus.
Dažās ģimenēs viens no vecākiem vienmēr visu atceras un par visu parūpējas – zina, kad bērniem paredzēti skolas pasākumi, kas viņiem nepieciešams un kādi darbi jāpaveic mājās. Tikmēr otram vecākam pamazām var rasties sajūta, ka viņš neko nespēj izdarīt pareizi.
Ar laiku šī nedrošība var kļūt tik spēcīga, ka cilvēks pārstāj censties, jo viņam šķiet – lai ko viņš darītu, tas nekad nebūs pietiekami labi. Tā vietā viņš var sākt arvien vairāk laika pavadīt darbā vai slēpt savas patiesās izjūtas aiz jokiem, nevis atklāti runāt par to, kas viņu nomāc.
Psihoterapeits uzsver, ka pašironija nebūt nenozīmē vienaldzību. Reizēm par savu šķietamo neizdošanos vecāka lomā ir vieglāk pajokot nekā atzīt, cik ļoti šī sajūta patiesībā sāpina.