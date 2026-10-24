"Jaunā paaudze vairāk apzinās savu vērtību," - Lauris Subatnieks par teātri, šovu "Limuzīns dāvanā" un mākslīgo intelektu
Stratēģija, viltība un intrigas! Tās visas jāizplāno un jāpiedzīvo, lai cīnītos par šova galveno balvu – limuzīnu. Kopš 15. septembra televīzijā redzama stratēģiskās spēles "Limuzīns dāvanā" otrā sezona, kuru vada Lauris Subatnieks. Viņš ir azarta pilns un televīzijā jūtas kā zivs ūdenī. Taču vispirms viņš ir Dailes teātra aktieris.
Šīs sarunas svarīgākais jautājums. Vai tu esi rīta vai vakara cilvēks?
Noteikti nakts cilvēks.
Teātra izrādes parasti notiek vakaros, tad jau enerģija vakaros tev palīdz.
Nu, jā. Nu jau gadu laikā iegājies, ka organisms aktivizējas vakarā. Darba specifika tāda.
Vai tev ir viegli nošķirt skatuves dzīvi no īstās dzīves?
Nu, tu zini, pajautāji. (Domā.) No vienas puses, šķiet, ka ir viegli. Tas ir tāpat kā jebkuram cilvēkam – kā no darba pārslēgties uz sadzīvi. Kā kuru reizi, un ne vienmēr tas izdodas. Ja ir grūtāks process, tad vaļā nelaiž.
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No kuras lomas bijis grūtāk pārslēgties?
«Equus» [pirmizrāde Dailes teātrī 2015. gadā, Lauris Subatnieks atveidoja vienu no galvenajām lomām, psihiatru Mārtinu Daisertu]. Tā bija apjomīga loma, kad pēc izrādes vēl galvā turas daudz domu.
Vai tādā ziņā – ko tu pats būtu varējis darīt citādi?
Jā! Izrāde ir dzīvs process. Mainās nianses, un tad tu saproti ko vairāk. Pēc divdesmitās izrādes atskārsti – ā, varbūt tev vajag citādi mazliet paspēlēt.
Šoruden tiek izspēlēta stratēģiskā realitātes šova «Limuzīns dāvanā» otrā sezona, kur vadītāja lomā iejutīsies pirmo reizi. Kā tur nokļuvi?
Nu… man zvana un piedāvā, bet es skatos, vai man ir brīvs laiks (smejas). Ar šo producentu apvienību «Brīvdienas» esam kopā strādājuši jau vairākos projektos. Vadīju arī Laura Dzelzīša šovu «Randiņš ar Dzelzīti», tāpat «Randiņu ar Kubasovu». Šis man ir trešais šovs kopā ar viņiem. Tā ka uzreiz arī piekritu, jo man ir pozitīva pieredze.
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Tev patīk vadīt TV šovus?
Jā, tas ir labs piedzīvojums – dzīvot visu filmēšanas laiku skaistā Dikļu pilī, prezidenta apartamentos. Es nesūdzos.
Vai Dikļu pilī dzīvo spoki?
Teikšu godīgi, naktīs es tur ārā daudz staigāju, bet nevienu nesatiku. Diemžēl.
Ja tu spoku tomēr satiktu, ko viņam vēlētos pajautāt?
No vienas puses, es, protams, gribētu iepazīties ar spoku. Taču, ja es viņu satiktu viens pats, tas nebūtu gluži pierādījums spoku eksistencei, jo varbūt tās vienkārši būtu bijušas manas halucinācijas. Savukārt, ja mēs, tāds bariņš, viņu satiktu, es būtu priecīgs, jo tas nozīmētu, ka pastāv pēcnāves dzīve. Tās eksistence gan nav pierādīta, tādēļ es tai diemžēl neticu. Vai par laimi… es nezinu.
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Kas tev Dikļu pilī patīk visvairāk?
Skaists miestiņš apkārt, ar tādu milzīgu, skaistu mednieku pili, ar iekoptu dārzu, blakus iekopta upe. Dikļos savijas kopā daudzi laikmeti – te ir gan pils, gan padomju mantojums ar dzīvojamajām mājām... Jā, kā jau visā Latvijā, dažādie laikmeti sakrīt vienā tādā vietā.
Kā norit viena «Limuzīns dāvanā» filmēšanas diena?
Pusdeviņos no rīta parasti mums ir brokastis.
Ko jūs brokastīs ēdat?
Viena no «Īstajām latvju saimniecēm» mums gatavoja ēdienu visas dienas garumā. Baroja ļoti karaliski, var teikt, izcili. Tad pēc brokastīm norit darbinieku sapulce. Pēc tam jau pārģērbjamies filmēšanai, tiek doti dažādi uzdevumi. Un tā visu dienu, darbs beidzas ap pusnakti, citreiz pat ap vieniem naktī.
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Tātad gara darba diena. Noslodzes ziņā tikpat grūti, kā filmējot kino?
Jā, precīzi. Arī operatori strādāja ļoti profesionāli, katru kadru rūpīgi izvērtēja. Tas aizņem laiku, jā.
Šova ideja ir intriģējoša, jo darbība notiek pilī. Tas uzreiz ir interesanti.
Ja godīgi, pirmo sezonu iepriekš nebiju redzējis. Lai saprastu, kur esmu nokļuvis, ar dažām sērijām iepazinos, sākoties filmēšanai. Zini, kā ir… es jau pats arī esmu par simts procentiem iekšā tajā spēlē pat tad, ja es gribētu to dzīvi nošķirt no darba. Pārdzīvoju visu kopā ar dalībniekiem, kuri šajā sezonā ir azartiski un gatavi iet līdz galam. Spēlētāji šovā ir lielā kā vērtība.
Šova dalībnieki ir diezgan atšķirīgi cits no cita gan vecuma, gan nodarbošanās, gan vērtību ziņā. Te piedalās policiste, profesionāls pokera spēlētājs, skolotājs un dzimtas koku pētnieks, taksometra vadītāja, sētnieks utt.
Un tas man šķiet ļoti labi… ka spēlē ir dažādi cilvēki. Mēs netaisām visu tikai jauniešiem vai senioriem. Te var skatīties plašs skatītāju spektrs.
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Vai piekrīti, ka sulainis vislabāk pārzina pils noslēpumus?
Jā, pilnībā piekrītu. Es arī naktī pamanīju sulaiņus staigājam pa pili; viņi zināja pat vairāk nekā es.
Kas tev šovu vadīšanas procesā patīk vismazāk?
Garās darba stundas. Tas ir ilgstošs process ar pauzēm, jo tev nav jādarbojas nepārtraukti visu laiku. Tad tu sēdi un gaidi savu kārtu, nezinot, pēc cik ilga laika atkal vaja dzēs rosīties. Tas nogurdina.
Kā pavadi šos brīvos starplaikus?
Man bija līdzi dators un, protams, telefons. Kaut ko lasīju, skatījos filmas un seriālus. Man ir interesanti pa runāt ar mākslīgā intelekta rīkiem. Arī tas paņem laiku (smejas).
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Kas ir interesantākais jautājums, ko esi uzdevis mākslīgajam intelektam?
Es pat nezinu. Man vairāk patīk norādīt uz tā pieļautajām kļūdām. Pat ja tu pajautā kaut ko elementāru, viņš tev iedod kaut kādas jocīgas atbildes. Un, ja tu viņam aizrādi, viņš uzreiz tev piekrīt. Tādas man izklaides.
Vai tev patīk pastrīdēties ar mākslīgo intelektu?
Jā, arī man, droši vien tāpat kā citiem, reizēm sāk šķist, ka tas ir cilvēks, ar ko es runāju, tā nav. Tā ir mašīnrakstīšanas programma, ar kuru ir bezjēdzīgi strīdēties.
Kāds ir tavs viedoklis par mākslīgo intelektu?
Labi, jo šos rīkus var labi izmantot.
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Kur tu vēl tik daudz zināšanu iegūsi?
Galvenais ir uzdot pareizos jautājumus. Tad jau tas spēj sakarīgi atbildēt. Ja uzdosi vispārīgu jautājumu, tādu pašu atbildi saņemsi pretī. Man tā šķiet noderīga lieta. Un tā ir mūsdienu realitāte. Mākslīgais intelekts strauji attīstās, ja vēl pirms diviem gadiem video varēja knapi radīt, tagad tas ir jaudīgāk. Taču šādu video tagad jau ir tik daudz, ka es jau izvairos tos skatīties. Mans 15 gadus vecais dēls uzskata, ka veidot bildi ar mākslīgo intelektu ir skumji un nožēlojami.
Tu esi Dailes teātra štata aktieris kopš 2002. gada, bet izrādēs piedalies jau kopš 20. gadsimta 90. gadu beigām. Sevi tu raksturo kā introvertu. Taču kā tev izdodas apvienot šo īpašību ar tādu ekspresīvu lietu kā skatuve?
Es domāju, ka tikai retais ir tāds izteikti introverts, kas tikai sēdētu mājās. Nezinu. Mūsos ir iekšā gan ekstraverts, gan introverts.
Tu šīs abas puses apvieno diezgan organiski.
Jā, un domāju, ka daudziem aktieriem tā ir. Es neesmu izņēmums.
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Ar ko tavas paaudzes aktieri atšķiras no jaunajiem, kas tikai tagad sāk skatuves gaitas?
Manuprāt, teātra vide mūsdienās ir mainījusies. Kad augām, izrāde bija viss – vienalga, vai tu esi slims, vai gadījies kas cits – tas vispār nav attaisnojums. Par laimi, jaunā paaudze tāda nav, viņi vairāk apzinās savu vērtību. Tas, kā bija mūsu laikā, manuprāt, bija neveselīga attieksme pret teātra darbu.
Vai tu pats esi gājis uz izrādi, kad galīgi nejuties labi?
Jā. Arī uz mēģinājumiem. Agrāk bija tāda prakse. Mēģinājums, tas ir tavs darbs – kāda slimošana! Lai gan tas ir absurds. Vienā no intervijām aktieris Jānis Paukštello stāstīja, ka mēnešiem gājis uz teātri ar ļoti sāpošu pēdu. Pēc tam izrādījās, ka tā jau kādu laiku bijusi lauzta. Jā, nu, tāda ir tā audzināšana. Tādi standarti.
Vai tas sakņojas bailēs zaudēt savu darba vietu, savu statusu? Ja tu neierodies, tavā vietā jau nāk cits.
Tik vienkārši jau arī nevar būt. Vismaz agrāk bija tā, ka tevi tur tādā nedrošības izjūtā – ja kas, tad es tevi izmetu ārā. Tas ir šausmīgi. Tavas kā darbinieka tiesības bija pazudušas. Tagad sistēma ir mainījusies.
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Kā Dailes teātris ir mainījies, kopš aktieris un uzņēmējs Juris Žagars ir direktors?
Teātris ir mainījies, viennozīmīgi. Kā lai pasaka… kad Žagara kungs vēl nebija ieņēmis šo amatu, iekšējā vide, gari neizplūstot niansēs, bija neveselīga. Teātris šodien ir mūsdienīgāks, es to pat cilvēkam no malas nevaru izstāstīt.
No skatītāja viedokļa, Dailes teātra izrādes kļuvušas vērienīgākas un vizuāli iespaidīgākas, to veidošanā vairāk iesaistās starptautiskas personības, piemēram, aktieris Džons Malkovičs.
Jā, tur gan man nav komentāru.
Izrādē «Rīkojums Nr. 2» tu atveido diezgan odiozu politisko personību, par kuru katram no mums ir viedoklis. Vai teātrī vispār iespējams adekvāti parādīt politiskās spēles, kādas valda mūsdienu Latvijā?
Tu esi redzējusi to izrādi?
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Diemžēl vēl ne.
Principā, ir iespējams parādīt. Ņemot vērā izrādes popularitāti, tas mums arī ir labi izdevies. Mana sāpe par šo pasākumu ir tāda, ka mans politiskais prototips uz izrādi neieradās. Nu, tas ir mazliet tā...
Ak, nē!
Nuja. Savukārt citi prototipi sēdēja pirmizrādē un priecājās.
Ja tev būtu iespēja izvēlēties nospēlēt jebkādu lomu, kāda tā būtu?
Man nav tāda luga atlikta, ko es gribētu. Svarīgi ir, ar ko es kopā spēlēju un kas ir režisors.
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«Limuzīns dāvanā» otrā sezona:
- Filmēta Dikļu pilī.
- Piedalās 12 pilnīgi atšķirīgi cilvēki.
- Dalībnieku mērķis: palikt spēlē un tikt pie galvenās balvas – limuzīna.
- Lai uzvarētu: jāveido alianses, jāuzmin pretinieku taktika, jāblefo un jācer uz veiksmi.
LAURIS SUBATNIEKS
- Dzimis 4.05.1978.
- Tradīcija: 4. maijā kopā ar ģimeni iet vakariņās.
- Nodarbe: Dailes teātra aktieris.
- Mīļākais gadalaiks: viennozīmīgi, vasara.
- Iecienītākais ēdiens: itāļu pasta dažādās variācijās.
- Ģimene: precējies ar Lindu Saulīti-Subatnieci, ir dēli Sebastians un Emīls, kā arī suns Frīda.