Kas naktī notika "Ērkšķu šova" kemperī? Dāmas izsaka pikantas aizdomas
Pēc nakts nometnē sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dalībnieces no rīta steidz pārrunāt aizvadītās nakts notikumus. Izrādās, vienā no kemperiem naktsmieru traucējusi aizdomīga šūpošanās un trokšņi, kas dāmām liek ļauties visai pikantiem minējumiem par to, kas aiz slēgtajām durvīm īsti noticis.
Sarunā izskan versijas par to, kas varētu būt izraisījis neparasto rosību. Dāmas ar smiekliem atdarina dzirdētos trokšņus un spriež, ka notikumi kemperī pamazām kļuvuši arvien intensīvāki. Aizdomas krīt uz Skaidrīti, taču viņa šādas runas uztver ar smiekliem. “Jūs esat gatavas izdomāt pilnīgi jebkādu absurdu lietu, lai tikai aizskartu mani,” pikanto apspriedi komentē Skaidrīte.
Kamēr vienas turpina smieties un ļaujas fantāzijai, citas atgādina, ka runa ir tikai par pieņēmumiem un jokiem kameru priekšā. Kas patiesībā notika naktī un kas lika kemperim šūpoties, paliek neatbildēts jautājums.
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