Ariana Grande paziņo sēru vēsti
33 gadus vecā popmūzikas zvaigzne Ariana Grande, kura gadu gaitā no patversmēm adoptējusi vairāk nekā desmit suņu, piedzīvojusi sāpīgu zaudējumu – mūžībā devusies viņas pirmā četrkājainā mīlule Koko.
Pirmdien, 18. oktobrī, dziedātāja paziņoja, ka pēc 17 kopā pavadītiem brīnišķīgiem gadiem mirusi viņas mīļotā Koko – no patversmes adoptēta takša un vācu aitu suņa krustojuma kucīte.
„Mīļā, visbrīnišķīgākā un visskaistākā Koko… Es tik ļoti lepojos ar tevi,” rakstīja Grande. „Paldies par tavu mīlestību un par to, ka vairāk nekā septiņpadsmit brīnišķīgus gadus tu ar savu klātbūtni darīji šo pasauli labāku. Lai kur tu ietu, tu vienmēr visu sev apkārt padarīji skaistāku.”
Sērojot par mīlules aiziešanu, dziedātāja piebilda: „Man tevis pietrūks ik dienu, un es vienmēr glabāšu tevi savā sirdī. Es tevi tik ļoti mīlu, mana mīļā meitenīt.”
Ierakstu Ariana papildināja ar vairākām Koko fotogrāfijām, kas uzņemtas dažādos viņas dzīves posmos. To skaitā bija arī attēls ar torti, kas gatavota par godu sunītes 17. dzimšanas dienai. Dziedātāja dalījās arī ar melnbaltu fotogrāfiju, kurā līdzās rozei redzamas Koko ķepiņas. Attēla noskaņa sasaucas ar viņas jaunākā albuma „petal” vizuālo tēlu.
„Grammy” balvas ieguvēja ir liela dzīvnieku mīļotāja. Gadu gaitā viņa devusi mājas vairāk nekā desmit suņiem, kurus izglābusi un adoptējusi no patversmēm.
Sāpīgais zaudējums dziedātāju piemeklējis nepilnus divus mēnešus pēc tam, kad viņa pēc koncertturnejas „Eternal Sunshine” nolēma uz laiku atkāpties no sabiedrības uzmanības un atpūsties no publiskās dzīves.