Pieci cilvēki, lai uzvilktu vienu tērpu! Mora Higinsa atklāj, kā viņu ģērba "Victoria's Secret" skatei
Svētdien notikušajā "Victoria’s Secret” modes skatē īru TV personība Mora Higinsa piesaistīja ne mazāk uzmanības kā slavenās šī zīmola modeles. 35 gadus vecās televīzijas zvaigznes tērpa uzvilkšanai bijusi nepieciešama piecu cilvēku palīdzība.
Ekrāna dīva uz modes skati ieradās seksīgā, baltā lateksa tērpā. Pirmdien vietnē „Instagram” Mora Higinsa dalījās ar aizkulišu fotogrāfiju, kurā redzams, kā noritējusi gatavošanās prestižajam pasākumam. Attēlā redzams, kā divi asistenti cenšas savilkt viņas korsetes šņores, kamēr vēl viens palīgs no otras puses mēģina sakļaut stingro materiālu ciešāk kopā.
„Bija vajadzīgi pieci cilvēki, lai mani ieģērbtu šajā tērpā,” parakstā pie fotogrāfijas pajokoja Morа. Pasākumā viņa pozēja baltā lateksa korsetē un pieskaņotās, augumam cieši piegulošās lateksa biksēs, kas apņēma kājas līdz pat pirkstgaliem. Koptēlu viņa papildināja ar baltām augstpapēžu kurpēm. Televīzijas zvaigznes tumšie, spīdīgie mati bija ieveidoti kuplās, viegli krītošās lokās.
Īru TV personība Mora Higinsa iespaidīgā lateksa tērpā
Lai gan Morа modes skati apmeklēja kā viešņa, viņa būtu lieliski iederējusies arī skatē uz mēles līdzās tādām slavenām modelēm kā Džidži un Bella Hadidas.
Skate šogad neiztika arī bez skandāla. Uzņēmējas Kailijas Dženeres dalība izraisīja īstu sašutuma vētru fanu vidū. Viņa negaidīti debitēja uz mēles, demonstrējot zīmola leģendāro „Fantasy Bra” krūšturi, kura vērtība sasniedz 50 miljonus ASV dolāru. Daļa kritiķu pat aicināja boikotēt modes skati, paužot neapmierinātību ar zīmola lēmumu tieši Dženerei uzticēt šo īpašo godu. Pasākums norisinājās Kalifornijas pilsētā Kalversitijā.
Zvaigžņu plejāde krāšņajā 2026. gada “Victoria’s Secret” skatē
Tā bija pirmā reize kopš 2018. gada, kad „Victoria’s Secret” skatē uz mēles atkal kāda dāma demonstrēja grezno krūšturi. Tā centrā ir iestrādāts dzeltens briljants 22 miljonu dolāru vērtībā, bet pārējo rotājumu veido vēl 4410 dabīgie briljanti. Dženere kļuva par pirmo sievieti, kura nav viena no slavenajām „Victoria’s Secret” modelēm, bet kurai uzticēts demonstrēt šo ikonisko apakšveļas darinājumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt Morа pēdējā laikā cenšas nezaudēt optimismu, lai gan, piedaloties ASV šovā „Dancing With The Stars” („Dejo ar zvaigzni”), guvusi kakla traumu.
Īru televīzijas zvaigzne šajā TV šova sezonā kļuvusi par vienu no skatītāju favorītēm. Kopā ar savu profesionālo deju partneri Marku Ballasu viņa regulāri saņem augstu žūrijas vērtējumu. Tomēr pagājušās nedēļas raidījumā demonstrētajos mēģinājumu kadros bija redzams satraucošs brīdis – Morа sāpēs gulēja uz grīdas, kamēr mediķi centās viņai palīdzēt.
Gatavojoties savam piektajam priekšnesumam – tango Riannas dziesmas „Only Girl (In the World)” pavadījumā –, Morа pēkšņi sarāvās sāpēs un ķērās pie kakla. Sāpes kļuva tik spēcīgas, ka viņa iekliedzās un saļima uz grīdas, ar rokām turot sprandu. Viņas deju partneris Marks Ballass un mediķis nekavējoties piesteidzās palīgā, kamēr Morа, sāpju pārņemta, palika salīkusi. „Jau kādu laiku kakla kreisajā pusē jūtu tādu kā durstīšanu,” viņa kameru priekšā skaidroja. „Man patiešām šķiet, ka kļūst arvien sliktāk,” atzina Morа, neslēpjot bažas, ka trauma varētu sabojāt viņas uzstāšanos tiešraidē. Tomēr, par spīti sāpēm un satraukumam, Morа arī piektajā uznācienā spēja pārsteigt žūriju ar savu sniegumu un ierindojās otrajā vietā kopvērtējuma tabulā.