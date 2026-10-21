Grupa "Tirkizband" klausītājiem nodod savu jaunāko dziesmu "Viss kārtībā"
Paašmāju grupa "Tirkizband" izdevusi jaunu dziesmu "Viss kārtībā" - vieglu, enerģisku un pozitīvu skaņdarbu par spēju ikdienas steigā saglabāt mieru un uz lietām paskatīties mazliet vienkāršāk.
Kā portālu Jauns.lv informēja mūziķi, dziesmas centrā ir šķietami vienkārša frāze – “viss kārtībā”. Reizēm to sakām citiem, reizēm paši sev, bet aiz šiem diviem vārdiem var slēpties ļoti dažādas sajūtas. Jaunajā dziesmā "Tirkizband" uz šo frāzi skatās ar vieglumu un pozitīvu enerģiju, atgādinot, ka ne vienmēr visam ir jābūt perfektam, lai dzīve turpinātos īstajā ritmā.
“Gribējām radīt dziesmu, kuru var klausīties, gan braucot mašīnā, gan ballītē, gan vienkārši brīdī, kad vajag sev atgādināt – nekas, viss būs kārtībā. Dziesmai ir viegla noskaņa, bet tajā pašā laikā tajā ir sajūta, ko, šķiet, katrs kaut reizi ir piedzīvojis,” par jauno singlu stāsta grupa, kuras sastāvā ir Uldis Timma, Erita Karlsone, Gundars Caune, Rolands Stepanovs, Raitis Aukšmuksts.