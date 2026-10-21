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Šodien 11:11
VIDEO: Kaspars Kambala runā par atkarībām un iespējamo Olgas neuzticību
Šovā "Slavenības. Bez filtra" sarunā ar draugu Emīlu bijušais sportists Kaspars Kambala dalās pārdzīvojumos par attiecību krīzi ar Olgu un rāda sarakstes un materiālus, kas, pēc viņa teiktā, varētu liecināt par sievas profilu interneta iepazīšanās vietnē.
Kaspars neslēpj savu sarūgtinājumu par Olgas publiskajiem pārmetumiem un atklāti runā arī par personīgajām grūtībām un atkarībām. Sarunas laikā Kaspars saka - ir noguris no apkārtējo vērtējumiem un nevēlas, lai viņa privātā dzīve nemitīgi tiktu apspriesta publiski. Viņš runā par savu pieredzi ar atkarību izraisošām vielām, kā arī par to, kā šie jautājumi ietekmē viņa dzīvi un to, kā viņu uztver citi.
Kaspars vēršas arī pie Olgas meitām, lūdzot piedošanu par skarbajiem vārdiem, ko publiski izteicis par viņu mammu. Viņš uzsver, ka nevēlas, lai meitenēm būtu jācieš pieaugušo attiecību sarežģījumu dēļ, un novēl viņām visu to labāko.