Savu otro albumu klajā laiž muzikālā apvienība "Tante gaida"
Muzikālā apvienība “Tante gaida” izdod savu otro pilnmetrāžas albumu ar nosaukumu “Līdz nāve mūs šķirs”, turpinot kopīgi radīt mūziku, arī dzīvojot dažādās valstīs. Neskatoties uz ģeogrāfisko attālumu, grupa ir atradusi veidu, kā saglabāt kopīgo muzikālo saikni un pārvērst to jaunā ierakstā.
Albumā ir iekļauti deviņi skaņdarbi, no kuriem dziesma “Atzīšanās gaidīšanā” jau atradusi savu ceļu pie klausītāju sirdīm kopā ar videoklipu. “Līdz nāve mūs šķirs” iezīmē pieaugušāku un nobriedušāku grupas skanējumu, vienlaikus saglabājot “Tante gaida” raksturīgo muzikālo rokrakstu, portālu Jauns.lv informēja grupas menedžere.
Par albuma producēšanu, miksēšanu un māsterošanu ir parūpējies producents un grupas dalībnieks Kārlis Grīnbergs. Par albuma tapšanu Kārlis saka: “Ilgi esmu sapņojis ierakstīt studijas albumu, kura procesā tiktu izmantotas agrākās ierakstīšanas metodes. “Līdz nāve mūs šķirs” ir tapis Hāgā četru dienu laikā, kur šo sapni ar grupu izdzīvojām. Daļu no dziesmām mēs ierakstījām uz analogas lentas un visas dziesmas rakstījām, spēlējot vienlaicīgi! To, manuprāt, var albumā saklausīt - ļoti patiesas emocijas, analogs ieraksts un iespēja pēc divi mēnešu prombūšanas atkal satikties un kopā spēlēt mūziku."
Pērn maijā grupa izdeva debijas albumu “Happenings isn't Endings”, kas guva klausītāju un kritiķu atzinību un saņēma arī “Gamma” nomināciju kategorijā “Gada grupa žanrā: indie”.