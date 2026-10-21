Raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums
2026. gada 20. oktobrī "K. K. fon Stricka villā" notika raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums.
FOTO: sirsnīgā gaisotnē prezentē jauno raidījumu "Ričijs Rū lauku sētā"
Otrdien, 20. oktobrī, "K. K. fon Stricka villā" notika raidījuma "Ričijs Rū lauku sētā" prezentācijas pasākums.
"Ričijs Rū lauku sētā" ir muzikāls un izglītojošs bērnu seriāls, kurā Ričijs Rū kopā ar bērniem iepazīst dzīvi laukos, dzīvniekus un dabu. Katrā no 12 sērijām viņus gaida jauns piedzīvojums - no pazuduša cālīša meklēšanas un govs slaukšanas līdz kūkas cepšanai un nakts noslēpumu atklāšanai. Caur humoru un rotaļām bērni apgūst arī draudzību, rūpes, veselīgus ieradumus un cieņu. Katru sēriju papildina tās tēmai veltīta dziesma.
Otrdien jaunā raidījuma prezentācijas pasākumā piedalījās arī projekta autore Rūta Reinika-Preisa, bet sanākušajiem mazajiem Ričija Rū faniem bija iespēja satikt īstus lauku sētas dzīvniekus. Raidījumu "Ričijs Rū lauku sētā" no 22. oktobra varēs lūkot izklaides platformas "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli".
Lācēna Ričija Rū ceļš pie mazajiem lasītājiem, klausītājiem un skatītājiem aizsākās 2021. gada augustā ar grāmatiņas “Ričijs Rū rīko koncertu” iznākšanu. Projekts ir Reiniku ģimenes lolojums – bērnu dzejoļu autore ir vecmamma Veronika Reinika, tos par dziesmām pārvērtis mūziķis Lauris Reiniks. Visa projekta idejas autore ir Rūta Reinika-Preisa.
Koncertuzvedums "Ričijs Rū lauku sētā”
Ar pilnām skatītāju zālēm un sirsnīgām emocijām sākusies koncertuzveduma "Ričijs Rū lauku sētā” Latvijas turneja.