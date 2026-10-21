"Jūtos par 45 gadiem jaunāks!” Arņa Medņa leģendārais hits pēc 30 gadiem piedzīvo jaunu atdzimšanu
Grupa “Very Cool People” kopā ar vokālistu Ralfu Eilandu radījusi jaunu Arņa Medņa jaudīgā 1996. gada hita “Shake Before Use” versiju, kas veltīta Latvijas funk un soul mūzikas leģendai 65 gadu jubilejā. Tā tika atzīmēta nupat – 18. oktobrī. Jaunajam singlam tapis arī videoklips.
30 gadu jubileju atzīmējošais “Shake Before Use” ir vēl viens priekšvēstnesis grupas gaidāmajai koncertprogrammai, kurā īpaša vieta atvēlēta gan Arņa Medņa, gan grupas “ODIS” muzikālajam mantojumam. Jaunās kaverversiju programmas ““Very Cool People” un Arnis Mednis spēlē “ODIS”” dzīvo jaudu varēs izbaudīt jau 6. novembrī Rīgas kinoteātrī “Splendid Palace” un 14. novembrī Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.
Abos koncertos grupai pievienosies pats jubilārs Arnis Mednis, spēlējot taustiņinstrumentus un vokoderu. Kā īpašais viesis nupat pieteikts arī allaž enerģijas pārpilnais dziedātājs Ralfs Eilands, kurš labi zināmajiem “ODIS” hitiem piešķils jaunu dzirksti. Koncertos dzirdēsim arī neparasto Danielas Mases un spēcīgo “Very Cool People” trombonistes Lauras Rozenbergas vokālu.
Arnis Mednis gaidāmās uzstāšanās gaida ar tādu pašu nepacietību kā grupa un atzīst, ka sadarbība ar “Very Cool People” ļāvusi uz labi zināmajiem skaņdarbiem paskatīties no jauna. “Astoņdesmitie un deviņdesmitie gadi nav nekāds joks!” saka Arnis. “Skaņdarbi būs tie paši vecie, taču ļoti interesanti aranžēti. Un vispār – šī muzikālā satikšanās likusi man sajusties nevis 65, bet gan 45 gadus jaunam. Aicinu sajusties jaunākiem visus, kuri vēl atceras astoņdesmitos gadus! Būs, ko redzēt un dzirdēt!”
Sadarbība ar Arni Medni aizsākās vasarā, radot jaunas versijas divām grupas “ODIS” dziesmām – “Šodien ārā saulains laiks” un “Radio”. Ātri vien visiem iesaistītajiem kļuva skaidrs, ka tas pāraugs daudz plašākā muzikālajā iecerē.
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Jaunā “Shake Before Use” aranžējuma autors ir grupas “Very Cool People” vadītājs Elvijs Grafcovs. Ieraksts tapis “Very Cool Studios” Rīgā un “Ciemupes Production” studijā Ikšķilē. Miksa un māsterversijas autors ir Pauls Dāvis Megi, bet producents – Elvijs Grafcovs. Savukārt jaunā singla videoklipu veidojis vēl viens grupas dalībnieks Oskars Ozoliņš.
Dziesmas ierakstā piedalījās un arī koncertos uzstāsies viss grupas “Very Cool People” pamatsastāvs: tromboniste Laura Rozenberga, ģitārists Elvijs Grafcovs, trompetists Oskars Ozoliņš, tenorsaksofonists Māris Jēkabsons, baritonsaksofonists Kristaps Lubovs, taustiņinstrumentālists Māris Vitkus, basists Jānis Olekšs un sitaminstrumentālists Andris Buiķis.
Biļetes uz koncertiem pieejamas bilesuserviss.lv, bet jaunais singls noklausāms lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs.