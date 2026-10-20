Kino gardēži bauda "Es domāju par kaķi" pirmizrādi; 20.10.2026.
Kinolente, kas iekļauta Rīgas Starptautiskā kino festivāla konkursā, pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2025. gada nogalē Buenosairesas starptautiskajā kinofestivālā "Mar del Plata", ...
Režisores Pakalniņas filma "Es domāju par kaķi" piedzīvo pirmizrādi Rīgas Starptautiskajā kino festivālā. FOTO
Rīgas kinoteātrī "Splendid Palace" otrdien Rīgas Starptautiskajā kino festivālā pirmizrādi piedzīvoja režisores Lailas Pakalniņas spēlfilma "Es domāju par kaķi".
Kinolente, kas iekļauta Rīgas Starptautiskā kino festivāla konkursā, pasaules pirmizrādi piedzīvoja 2025. gada nogalē Buenosairesas starptautiskajā kinofestivālā "Mar del Plata", Argentīnā.
Režisores Pakalniņas un kinooperatora Ginta Bērziņa rokās nonāca 36 kastītes ar 60. līdz 80. gados eksponētiem fotonegatīviem. Tajos nezināmi fotogrāfi fiksējuši savus un Latvijas dzīves momentus 20 gadu garumā.
Filmas aprakstā norādīts, ka pagājušā gadsimta 60. gados dzīvoja Antons, kurš fotografēja to, ko redzēja. Viņam bija dēls Raitis, kurš pēc tēva nāves arī aizrāvās ar fotografēšanu. Kinolente sākotnēji bija iecerēta kā dokumentāls darbs, tomēr divu gadu filmēšanas laikā tā kļuva par spēlfilmu, lomas uzticot aktieriem.
"Es domāju par kaķi" radošo komandu veido scenārija autore un režisore Pakalniņa, kinooperators Bērziņš, mākslinieks un kostīmu mākslinieks Juris Pakalniņš, grima māksliniece Ilze Trumpe, montāžas režisore Ieva Veiverīte, skaņu režisors Anrijs Krenbergs, aktieru atlases režisore Gunita Groša un izpildproducente Agne Skane.
Kinolente "GoEast" starptautiskajā kino festivālā Vīsbādenē, Vācijā, ieguva Starptautiskās kinokritiķu federācijas balvu. Tā demonstrēta arī Madrides Starptautiskajā kino festivālā "Filmadrid", kā arī Meksikas un Brazīlijas starptautiskajos kinofestivālos.
Rīgas Starptautiski kinofestivāla laikā kinoteātrī "Splendid Palace" līdz 25. oktobrim var apskatīt kinooperatora un fotogrāfa Bērziņa melnbalto fotogrāfiju izstādi "Fotogrāfijas no sērijas Nr. 179". Savukārt Talsu kinoteātrī "Auseklis" 24. oktobrī norisināsies filmas īpašā pirmizrāde - svētku seanss filmā iesaistītajiem Talsu novada cilvēkiem.
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Pēc filmas nacionālās pirmizrādes "Es domāju par kaķi" sāks ceļu pie skatītājiem Latvijas kinoteātros, kultūras namos un citās izrādīšanas vietās.