Pēc deviņu gadu klusēšanas "Simpsonos" ierunājas leģendārs varonis
Leģendārais animācijas seriāls "Simpsoni" pārsteidzis skatītājus ar kāda labi pazīstama tēla atgriešanos. Viņa balss seriālā nebija dzirdama kopš 2017. gada, un šim ilgajam klusumam bijis visai neparasts iemesls.
"Simpsonos" pēc gandrīz deviņu gadu pārtraukuma atgriezies skatītāju iemīļotais Apu. Turpmāk viņu ierunās jauns aktieris, turklāt seriālā lielāka uzmanība tiks pievērsta arī Apu ģimenei. Iemīļotais veikalnieks pēc ilgāka pārtraukuma atkal ierunājās 18. oktobrī demonstrētajā seriāla sērijā "The Revengening".
Tagad Apu balsi ierunā aktieris Sunils Malhotra, kurš šajā lomā nomainījis Henku Azariju. Iepriekšējais aktieris no lomas atteicās pēc tam, kad sabiedrībā izskanēja kritika par Apu tēla atveidojumu seriālā.
Lai gan Apu visus šos gadus joprojām bija redzams Springfīldā, skatītāji viņa balsi nebija dzirdējuši kopš 2017. gada. Līdz ar Apu veikala "Kwik-E-Mart" atkalatvēršanu seriāla producents Mets Selmans sola, ka turpmāk Apu un viņa ģimenei tiks atvēlēts vairāk ekrāna laika. Jaunajā sērijā atgriezusies arī Apu sieva Mandžula, kuru tagad ierunā aktrise Džanīna Gavankara.
Sērijas sižeta centrā ir Apu, kurš sapņo par atriebību Springfīldas iedzīvotājiem. Tomēr beigās atklājas, ka tas bijis tikai ļauns murgs, no kura viņš pamostas savā veikalā līdzās sievai Mandžulai. Apu atgriešanās notikusi pēc gadiem ilgām diskusijām par to, kā seriālā tiek attēloti Dienvidāzijas izcelsmes cilvēki. Īpašu uzmanību šim jautājumam pievērsa 2017. gadā iznākusī dokumentālā filma "The Problem With Apu" ("Problēma ar Apu"), kas aktualizēja diskusijas par stereotipiem Apu tēla atveidojumā. Vēlāk Henks Azarija publiski atvainojās par savu līdzdalību šī tēla veidošanā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Savukārt jaunais Apu balss ierunātājs Sunils Malhotra atzinis, ka sākotnēji šaubījies, vai pieņemt piedāvāto lomu. Tomēr pēc sarunām ar seriāla veidotājiem viņš juties pārliecināts par savu lēmumu un piekritis ieskaņot iemīļoto varoni.