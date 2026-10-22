Katrīna Dimanta virtuvē izvairās no glutēna un parāda savas iecienītākās receptes
Nesen šova "Gandrīz ideālas vakariņas" dalībnieku pulkā bija dziedātāja un mūziķe Katrīna Dimanta.
Lai gan ikdienā viņas dzīve lielākoties saistīta ar mūziku un koncertiem, virtuve Katrīnai nebūt nav sveša teritorija. Žurnālam "Kas Jauns" viņa atzīst, ka gatavot viņai patīk un vislabāk izdodas tie ēdieni, kurus pati labprāt arī bauda. Tiesa – ir kāds ierobežojums.
“Es esmu čiburīga, bet nedaudz arī vienkārša,” par sevi virtuvē saka Katrīna. Viņa uzskata – ir lietas, ko iespējams ietekmēt un izdarīt, bet citās situācijās vienkārši jāspēj atslābt un nepieķerties sīkumiem. Arī gatavošanā viņa neesot no tiem cilvēkiem, kam katrai detaļai jābūt perfekti izplānotai. Mūziķe atklāj, ka viena no viņas iecienītākajām maltītēm ir steiks ar dārzeņiem. Tieši šādi ēdieni arī biežāk nonākot uz viņas pašas pusdienu vai vakariņu galda. Gatavojot šovam, viņa lielākoties pieturējusies pie tā, ko pati ikdienā ēd un labi prot pagatavot. “Kādēļ lai es izdomātu kaut kādas jaunas receptes?” spriež mūziķe.
Izraugoties ēdienkarti šovam, Katrīnai nācies ņemt vērā arī to, ko viņa drīkst ēst, jo viņai jāizvairās no glutēna. Daļa no pārējo dalībnieku gatavotajiem ēdieniem viņai nederot, tāpēc arī savā vakarā viņa izvēlējusies drošāko variantu – pazīstamus un pārbaudītus ēdienus, kas pašai garšo.
Lai gan gatavošana Dimantai patīk, tas nenozīmē, ka viņa vienmēr tīk stāvēt pie plīts. Reizēm, īpaši tad, kad ir liels nogurums, mūziķe labprāt dodas paēst ārpus mājas. Arī ēdienu pasūtīšana uz mājām nav sveša, tomēr viņa biežāk saņemas aiziet uz restorānu un maltīti baudīt turpat uz vietas. Savukārt pēc koncertiem ēdiena izvēlei ir pavisam praktisks iemesls. Katrīna mēdz pasūtīt vairākus ēdienus no savas iecienītās vietas, vienu no tiem apēdot uzreiz, bet pārējo pataupot vēlākam laikam.
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Katrīnas Dimantas receptes
Uzkoda "Džimpiņ rimpiņ"
Sastāvs: paipalu olas, vistu olas, foreles olas, laša olas, prieka maizes dzira.
Pamatēdiens "Mūū, mūū"
Sastāvs: burkāns, kabacis, kartupelis, kolrābis, biete, sarkanā gaļa, mīlestība, pipari, sāls, vecu vīnogu sula.
Deserts "Ku-kū"
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Sastāvs: cukurs, dāmu pirkstiņi, piens, medus, saldais krējums, ciete, olas, kakao, vārīts krēms, milti, sviests, ūdens, vaniļas ekstrakts, rieksti, mascarpone siers, kafija, rums, citronu sula, baltvīna etiķis, ogas, pūdercukurs, prieks, rabarberu dzirksteļatsvaidzinātājs.