Nedēļas jaunumi "Tet+" - spriedzes komēdijseriāls, lācēns laukos un Annas pazušana
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties seriālu bērniem "Ričijs Rū lauku sētā", dokumentālās izmeklēšanas raidījumu ciklu "Bez pēdām. Anna" un spriedzes komēdijseriālu "Vidusmēra Džo".
Lācēns laukos
"Ričijs Rū lauku sētā" ir muzikāls un izglītojošs seriāls bērniem, kurā Ričijs Rū kopā ar bērniem iepazīst dzīvi laukos, dzīvniekus un dabu. Katrā no 12 sērijām viņus gaida jauns piedzīvojums – no pazuduša cālīša meklēšanas un govs slaukšanas līdz kūkas cepšanai un nakts noslēpumu atklāšanai. Caur humoru un rotaļām bērni apgūst arī draudzību, rūpes, veselīgus ieradumus un cieņu. Katru sēriju papildina tās tēmai veltīta dziesma.
Koncertuzvedums "Ričijs Rū lauku sētā”
Ar pilnām skatītāju zālēm un sirsnīgām emocijām sākusies koncertuzveduma "Ričijs Rū lauku sētā” Latvijas turneja.
"Bez pēdām. Anna"
Dokumentālās izmeklēšanas raidījumu cikls "Bez pēdām. Anna" trīs sērijās atklāj faktus par vienu no skaļākajām pazušanas lietām Latvijā.
2023. gada 1. novembrī visu Latviju pāršalca sirdi plosoša ziņa – savu māju pameta 1989. gadā dzimusi sieviete kopā ar dažus mēnešus vecu zīdaini. Abas mājās tā arī nepārnāca. Lai gan patiesība par notikušo pamazām nāca gaismā, daudzas detaļas joprojām palikušas miglā tītas. Nu dokumentālās izmeklēšanas raidījumu cikls Bez pēdām. Anna atgriežas pie Annas stāsta ne tikai, lai rekonstruētu vienu no skaļākajām pazušanas lietām Latvijā, bet arī, lai runātu par jautājumu, kas skar daudz plašāku sabiedrības daļu, – par pēcdzemdību depresiju, tās atpazīšanu un atbalstu brīdī, kad tas nepieciešams visvairāk.
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Šis ir stāsts ne tikai par cilvēka pazušanu. Tas ir stāsts par to, kā pazūd robežas – starp faktu un minējumu, līdzjūtību un apsūdzību, izmeklēšanu un digitālu linča tiesu. Annu meklēja ilgi, un šajā laikā daudz tika jautāts – kas ar viņu noticis? Bet ievērojami mazāk tika uzdots kāds cits būtisks jautājums – kāpēc dzīvespriecīga jauna sieviete nonāca līdz pašnāvībai?
Atrast miljonus
"Vidusmēra Džo" ir amerikāņu melnā humora komēdijdrāma seriāls.
Santehniķis Džo uzzina, ka viņa nesen mirušais tēvs dzīvojis slepenu dzīvi un nozadzis miljonus bīstamiem cilvēkiem, kuri tagad domā, ka nauda ir pie Džo. Viņam jāsteidzas, lai noskaidrotu patiesību un atrastu naudu.