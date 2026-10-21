Pēc Ērika Deina nāves gaismā nāk noslēpumi par viņa aiziešanu no seriāla "Grejas anatomijas"
Šā gada februārī 53 gadu vecumā mūžībā aizgājušais Holivudas aktieris Ēriks Deins, kuru skatītāji iemīļoja kā ārstu Marku Slounu populārajā seriālā “Grejas anatomija”, pirms nāves paguvis uzrakstīt atklātus memuārus. Tajos viņš pirmo reizi tik detalizēti stāsta par gadiem ilgušo cīņu ar narkotiku atkarību, veselības problēmām un patiesajiem iemesliem, kāpēc savulaik nācies pamest seriālu, kas viņu padarīja par pasaules mēroga zvaigzni.
Aktiera memuāri “My Book of Days: A Memoir in Moments” grāmatnīcās nonāks 3. novembrī, taču izdevums “People” jau publiskojis fragmentus, kuros Deins atklāj savas dzīves tumšākās lappuses.
Aktieris, kurš februārī nomira pēc cīņas ar amiotrofo laterālo sklerozi (ALS), grāmatā neslēpj, ka atkarība viņu vajājusi jau ilgi pirms Holivudas slavas.
Deins atceras, ka divdesmit gadu vecumā piedzīvojis īpaši tumšu dzīves posmu. Lai gan viņš centies izveidot aktiera karjeru un regulāri apmeklējis atlases, lielu daļu ikdienas aizņēmusi narkotiku lietošana. “Es lietoju narkotikas, piedzēros, injicēju tās, smēķēju kreku. Es izmēģināju praktiski visas iespējamās narkotikas,” raksta aktieris.
Viņš atklāj, ka lietojis heroīnu, kokaīnu, metamfetamīnu, halucinogēnās vielas, kā arī dažādus recepšu medikamentus un spēcīgus pretsāpju līdzekļus. “Man šķiet, nav tādu narkotiku, kuras es nebūtu pamēģinājis,” atzīst Deins.
2006. gadā aktiera dzīve šķietami mainījās uz labo pusi. Viņš pievienojās populārajam medicīnas seriālam “Grejas anatomija”, kurā atveidoja izskatīgo plastikas ķirurgu Marku Slounu, kurš skatītāju vidū ātri iemantoja iesauku “McSteamy”. Tēls kļuva par vienu no seriāla skatītāju favorītiem, un Deins no salīdzinoši mazpazīstama aktiera pārvērtās par televīzijas zvaigzni. Tomēr aizkulisēs viņa dzīve nebūt nebija tik spoža.
Ap 2008. gadu aktieris sporta treniņa laikā guva kakla mugurkaula diska traumu. Sāpju dēļ viņš atsāka lietot spēcīgus pretsāpju līdzekļus, un drīz vien atkarība atgriezās.
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Memuāros Deins atklāj, ka viņa fiziskais stāvoklis ievērojami pasliktinājies. Aktieris strauji zaudējis svaru, viņa seja kļuvusi iekritusi, bet acis — nogurušas un nedzīvas.
Pārmaiņas bijušas redzamas arī filmēšanas laukumā. Agrāk Deins bijis viens no dzīvespriecīgākajiem komandas dalībniekiem, kurš pastāvīgi jokojis un uzjautrinājis kolēģus. Taču atkarības saasinājuma laikā viņš kļuvis noslēgts un arvien vairāk norobežojies no apkārtējiem. Aktieris atceras, ka nav kliedzis uz kolēģiem vai rīkojis skandālus, bet gan klusējis un stundām ilgi sēdējis, skatoties tukšumā. Viņš centies ievērot sev doto solījumu nekad neierasties filmēšanas laukumā narkotisko vielu ietekmē, tomēr atzīst, ka dažas reizes šo robežu pārkāpis.
Deins apzinājies, ka kolēģi redz viņa problēmas, taču viņu reakcija bijusi pavisam citāda, nekā aktieris varētu gaidīt. “Viņi mani nenosodīja. Viņi nebija dusmīgi. Viņi izskatījās noraizējušies un noskumuši,” atceras Deins.
Seriāla veidotāja Šonda Raimsa vairākas reizes personīgi aprunājusies ar aktieri, apliecinot, ka viņš varēs saņemt nepieciešamo atbalstu, ja būs vajadzīgs pārtraukums no darba.
Deins atklāj, ka “Grejas anatomijas” filmēšanas laikā piecas reizes ārstējies rehabilitācijas iestādēs, cenšoties pārvarēt atkarību.
Lai gan aktieris pakāpeniski centies atgūties, viņš atzīst, ka ar laiku mainījusies arī viņa attieksme pret Marka Slouna lomu. Viņš joprojām mīlējis savu varoni, tomēr arvien biežāk jutis, ka ir izsmēlis visas iespējas šo tēlu attīstīt. Deins bija noguris gan fiziski, gan emocionāli, taču nezināja, kā aiziet no projekta, kas viņam sniedzis tik lielu popularitāti.
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2012. gadā, tuvojoties seriāla astotās sezonas beigām, Šonda Raimsa viņam pavēstījusi, ka nākamajā sezonā aktieris vairs neatgriezīsies. Šis lēmums nozīmēja, ka vienam no skatītāju iemīļotākajiem varoņiem pienācis laiks atvadīties.
Deins memuāros atzīst, ka atkarība, iespējams, ietekmējusi producentu lēmumu, taču uzskata, ka patiesais iemesls bijis daudz prozaiskāks — nauda. “Mana dalība "Grejas anatomijā" beidzās, taču ne manas atkarības dēļ, lai gan tā noteikti nepalīdzēja. Viss bija saistīts ar naudu,” raksta aktieris.
Viņš uzskata, ka pēc vairākiem seriālā pavadītiem gadiem viņa atalgojums bija kļuvis pārāk liels. “Neraugoties uz Marka Slouna popularitāti, es biju kļuvis pārāk dārgs. Es biju kļuvis aizstājams,” secina Deins.
Seriālā viņa atveidotais Marks Slouns piedzīvoja traģisku likteni — pēc aviokatastrofā gūtajām traumām varonis nomira devītās sezonas sākumā.
Pēc aiziešanas no “Grejas anatomijas” Deins turpināja aktiera karjeru, iegūstot galveno lomu televīzijas seriālā “The Last Ship”. Tomēr arī šajā laikā viņu turpināja vajāt emocionālas un veselības problēmas. 2017. gadā aktieris depresijas dēļ iestājās ārstniecības iestādē, un seriāla filmēšanu nācās pārtraukt uz sešām nedēļām.
Grāmatā viņš atklāj, ka ilgstošā cīņa ar atkarību un saspringtais darba grafiks negatīvi ietekmējuši arī viņa laulību ar aktrisi Rebeku Geihārtu. Pāris apprecējās 2004. gadā un kopā audzināja divas meitas — Billiju un Džordžiju. Taču 2018. gadā pēc 14 laulībā pavadītiem gadiem abi nolēma šķirties.
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Deins neslēpj, ka apzinājies savu atkarību radītās sekas attiecībās. Viņš atzīst, ka daudzkārt licis sievai justies vīlušai un vientuļai, pat brīžos, kad fiziski atradies viņai līdzās.
Tomēr abu attiecības ar to nebeidzās. Lai gan pāris dzīvoja šķirti, viņi turpināja kopīgi rūpēties par meitām un saglabāja ciešu emocionālu saikni.
2024. gadā Deins uzzināja, ka viņam ir amiotrofā laterālā skleroze — neārstējama, progresējoša neiroloģiska slimība, kas pakāpeniski atņem cilvēkam spēju kontrolēt muskuļus. Publiski par diagnozi viņš paziņoja 2025. gada aprīlī.
Slimības laikā aktrise Rebeka Geihārta kļuva par vienu no viņa lielākajiem atbalstiem. Lai gan laulātie jau vairākus gadus nedzīvoja kopā, viņu šķiršanās dokumenti tā arī netika galīgi noformēti. “Rebeka ne tikai palika man līdzās, viņa joprojām ir mana labākā draudzene,” raksta Deins.
Aktieris atklāj, ka sieva regulāri apciemojusi viņu, reizēm pat nakts vidū, kad sapratusi, ka viņam neizdosies aizmigt. Tieši viņai viņš zvanījis brīžos, kad vēlējies izrunāties, izraudāties vai vienkārši ļaut vaļu dusmām un izmisumam.
Ēriks Deins nomira 2026. gada 19. februārī, būdams 53 gadus vecs.