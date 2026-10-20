Seriāla “Breaking Bad” mirušā aktiera māte atklāj sāpīgas detaļas par dēla pēdējo dienu
Populārā seriāla “Breaking Bad” zvaigznes Roja Frenka Mittes māte Dina Mitte pirmo reizi plašāk pastāstījusi par 34 gadus vecā dēla pēdējo dienu un traģiskajiem apstākļiem, kādos viņa atradusi aktieri mirušu.
Sieviete atklājusi, ka jau vairākus mēnešus centusies pierunāt dēlu meklēt psiholoģisku palīdzību, taču viņš apgalvojis, ka ar savām problēmām tiek galā pats.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Rojs Frenks Mitte, kuru miljoniem skatītāju iepazina kā Voltera Vaita dēla atveidotāju populārajā krimināldrāmas seriālā “Breaking Bad”, 12. oktobrī tika atrasts miris savās mājās Braunsvilā, Teksasas štatā. Aktierim bija tikai 34 gadi. Viņa pārstāvji vēlāk apstiprināja, ka viņš miris pašnāvībā.
Dažas dienas pēc traģēdijas aktiera māte Dina emocionālā intervijā telekanālam "NBC News" atklājusi, kas noticis dēla dzīves pēdējās dienās. “Es zinu, ka tā viņam bija smaga nedēļas nogale. Viņam nācās saskarties ar dažādām grūtībām,” stāstīja sieviete.
Pirmdienas, 12. oktobra, rītā Dina mēģinājusi sazvanīt dēlu, taču viņš nav atbildējis. Sākotnēji tas viņu nav īpaši satraucis, jo aktieris mēdzis gulēt līdz pusdienlaikam. “Es viņam piezvanīju pulksten vienpadsmitos, bet viņš neatbildēja. Tad nopirku pusdienas un devos tās viņam aizvest. Tieši tad es viņu atradu,” atcerējās māte. Dina neslēpa, ka piedzīvotais viņai bijis neaptverami smags. Skaidrojot, kāpēc nolēmusi publiski runāt par dēla nāvi tik drīz pēc traģēdijas, viņa uzsvēra, ka nevienai mātei nevajadzētu piedzīvot ko tādu. Sieviete pieļauj, ka dēla lēmums bijis impulsīvs, jo viņš nav atstājis atvadu vēstuli vai kādu citu paskaidrojumu.
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“Viņš neko neatstāja. Nekādu vēstuļu. Man šķiet, ka tieši tas šobrīd ir visgrūtākais,” atzina Dina. Tomēr precīzi apstākļi, kas noveduši līdz traģēdijai, joprojām nav zināmi.
Īpaši sāpīgi mātei ir apzināties, ka viņa jau pirms vairākiem mēnešiem bija pamanījusi dēla emocionālās grūtības un centusies viņu pārliecināt vērsties pēc profesionālas palīdzības. “Pēdējos trīs mēnešus es mēģināju viņu pierunāt doties uz terapiju. Bet viņš teica: "Nē, es tieku galā. Viss ir kārtībā. Es pats ar to tikšu galā,"” atcerējās Dina. Tagad sieviete nožēlo, ka nav uzstājusi vēl vairāk. Viņa atzina, ka būtu vēlējusies aizvest dēlu pie speciālista, pat ja viņš pret to būtu protestējis.
Intervijas laikā Dina arī pieskārās dēla personīgajai dzīvei, atklājot, ka viņa attiecībās ar līgavu Kenediju Suaresu bijuši sarežģījumi. Tomēr sieviete uzsvēra, ka nezina visas pāra savstarpējo problēmu detaļas. “Mēs visi dzīvē piedzīvojam sirdssāpes, un katrs ar tām tiek galā citādi. Ja es būtu kaut ko zinājusi un varējusi rīkoties citādi, es to patiešām būtu darījusi. Es būtu atdevusi savu dzīvību par viņējo,” sacīja Dina.
Pēc dēla nāves ar viņu sazinājušies arī vairāki aktiera kolēģi no seriāla “Breaking Bad”. Viņu vidū bijis Braiens Krenstons, kurš seriālā atveidoja Roja tēvu Volteru Vaitu. “Tā mums abiem bija neticami emocionāla saruna,” atklāja Dina.
Mitte kļuva plaši pazīstams, pateicoties Voltera Vaita juniora lomai seriālā “Breaking Bad”, kas tika demonstrēts no 2008. līdz 2013. gadam. Viņa atveidotajam varonim bija cerebrālā trieka — neiroloģisks stāvoklis, ar kuru arī pats aktieris dzīvoja kopš bērnības. Aktieris izmantoja savu popularitāti, lai pievērstu uzmanību cilvēku ar invaliditāti tiesībām, iekļaušanai sabiedrībā un vienlīdzīgām iespējām kinoindustrijā. Viņš aktīvi iesaistījās labdarībā un centās iedrošināt jauniešus, kuri saskaras ar līdzīgām grūtībām.
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Viņa māte uzsvēra, ka vēlas, lai sabiedrība dēlu atcerētos nevis tikai traģiskās nāves dēļ, bet gan par visu labo, ko viņš savas dzīves laikā paveicis. “Viņš bija lielisks aktieris. Viņš bija mans dēls, aktīvists un labdaris. Es vienkārši vēlos, lai viņu atcerētos par visām brīnišķīgajām lietām, ko viņš dzīvē paveicis, un visiem cilvēkiem, kuru dzīves viņš ietekmējis.”