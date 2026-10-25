Filmā viņa tēloja mazo princesi, bet īstajā dzīvē bija miljardieru mantiniece - kā šodien dzīvo bijusī bērnu zvaigzne Līzela Metjūsa?
Deviņdesmitajos gados miljoniem skatītāju iepazina Līzelu Metjūsu kā mazo Sāru Krū no aizkustinošās filmas “Mazā princese”. Jaunajai aktrisei tika prognozēta spoža nākotne Holivudā, tomēr viņa izvēlējās pavisam citu dzīves ceļu. Turklāt tikai retais tolaik zināja, ka meitene patiesībā ir vienas no Amerikas bagātākajām ģimenēm mantiniece. Šodien 42 gadus vecās bijušās aktrises bagātība tiek lēsta miljardos.
1995. gadā kinoteātros nonāca režisora Alfonso Kuarona ģimenes drāma “Mazā princese”, kuras galvenajā lomā debitēja tolaik 11 gadus vecā Līzela Metjūsa.
Filma, kas uzņemta pēc rakstnieces Frānsisas Hodžsones Bērnetas romāna motīviem, vēstīja par Sāru Krū — turīgā ģimenē augušu meiteni, kura pēc tēva došanās karā nonāk stingrā meiteņu internātskolā. Kad pienāk ziņa par tēva iespējamo nāvi un ģimenes bagātības zaudēšanu, Sāras dzīve pilnībā mainās. No lutinātas meitenes viņa pārvēršas par kalponi, taču pat vissmagākajos apstākļos nezaudē cerību, labestību un iztēli.
Filma saņēma pozitīvas kritiķu atsauksmes un tika nominēta divām “Oskara” balvām — par labāko operatora darbu un māksliniecisko noformējumu. Lai gan kinoteātros tās ieņēmumi bija pieticīgi, vēlāk “Mazā princese” kļuva par iemīļotu ģimenes kino darbu.
Mazās Sāras atveidotājai šī loma pavēra durvis uz Holivudu. Tikai divus gadus vēlāk, 1997. gadā, Metjūsa filmējās asa sižeta trillerī “Prezidenta lidmašīna” kopā ar tādām zvaigznēm kā Harisons Fords, Gerijs Oldmens un Glena Klouza. Filmā viņa atveidoja ASV prezidenta meitu Alisi Māršalu, kurai kopā ar ģimeni nācās piedzīvot teroristu sarīkotu prezidenta lidmašīnas nolaupīšanu. Trilleris kļuva par pasaules mēroga hitu, kinoteātros nopelnot vairāk nekā 315 miljonus dolāru.
Harisons Fords tolaik atzinīgi izteicās par savu jauno ekrāna partneri, uzsverot viņas dabisko aktierspēli. Šķita, ka meitenes nākotne kinoindustrijā ir nodrošināta. Taču notika pretējais. Pēc nelielas lomas 2000. gada filmā “Blast” Līzela no lielajiem ekrāniem pazuda.
Lai gan “Mazajā princesē” Metjūsa atveidoja meiteni, kura pēkšņi zaudēja visu savu bagātību, aktrises īstās dzīves stāsts bija pavisam citāds. Aktrise bija piedzimusi vienā no bagātākajām un ietekmīgākajām uzņēmēju ģimenēm ASV. Prickeru ģimenes bagātība cieši saistīta ar pasaulē pazīstamo viesnīcu tīklu “Hyatt”, kā arī investīcijām dažādās nozarēs. Līzelas tēvs Roberts Prickers bija uzņēmējs, kurš vadīja ģimenes rūpniecības uzņēmumu grupu “Marmon Group”, savukārt viņas tēvoči Džejs un Donalds Prickeri bija nozīmīgas personas “Hyatt” viesnīcu biznesa izveidē un attīstībā.
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Interesanti, ka Holivudā meitene izmantoja skatuves vārdu Līzela Metjūsa, nevis savu slaveno uzvārdu. Vārdu Metjūsa viņa izvēlējās par godu savam vecākajam brālim Metjū.
Taču, lai gan jau kopš dzimšanas Līzela bija saistīta ar milzīgu bagātību, viņas ģimenes dzīve nebūt nebija tik pasakaina, kā varētu šķist. 2002. gadā, būdama tikai 18 gadus veca, Līzela nonāca amerikāņu mediju uzmanības centrā pavisam cita iemesla dēļ. Jauniete iesniedza tiesā prasību pret savu tēvu un vairākiem citiem ģimenes locekļiem, pieprasot sešus miljardus dolāru.
Strīda pamatā bija Prickeru ģimenes milzīgās bagātības sadale. Līzela un viņas brālis Metjū uzskatīja, ka viņiem nepamatoti liegta piekļuve daļai ģimenes līdzekļu un trasta fondu, kas bija paredzēti viņu labā. Tiesvedība ilga vairākus gadus un kļuva par vienu no skaļākajiem bagātnieku ģimenes strīdiem ASV.
2005. gadā puses panāca izlīgumu. Saskaņā ar žurnāla “Forbes” informāciju Līzela un viņas brālis katrs saņēma aptuveni 500 miljonus dolāru. Toreiz Līzelai bija tikai 20 gadu, un viņa vēl studēja Kolumbijas Universitātē Ņujorkā, kur bija izvēlējusies apgūt Āfrikas vēsturi.
Milzīgā bagātība deva viņai iespēju dzīvot bez finansiālām rūpēm, taču jauniete nolēma naudu izmantot citādi, nekā sabiedrība varētu gaidīt no miljardieru mantinieces. Lai gan jaunībā viņai patika teātris un filmēšanās, pēc ģimenes bagātības daļas iegūšanas viņa sāka aizdomāties, vai aktiermāksla patiešām ir labākais veids, kā izmantot savu dzīvi. Viņa saprata, ka tik milzīgi finanšu resursi sniedz iespēju paveikt ko nozīmīgu arī ārpus kinoindustrijas.
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Līzela atzina, ka joprojām mīl aktiermākslu un novērtē tās sniegtās prasmes, tomēr uzskata, ka šai profesijai nepieciešama pilnīga atdeve. Viņa izvēlējās uzņemties atbildību par savu bagātību un mēģināt ar tās palīdzību panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.
Pēc universitātes beigšanas Līzela devās uz Indiju, kur iesaistījās brīvprātīgajā darbā. Viņa palīdzēja bērnudārzā un vēlāk pasniedza jogu cilvēkiem, kuri ārstējās no narkotiku atkarības.
Mūsdienās Līzela pazīstama kā Līzela Prickere-Simonsa. Viņa ir precējusies ar uzņēmēju un investoru Īanu Simonsu, ar kuru kopā audzina divas meitas. Pāris dzīvo ASV, Bostonas apkārtnē, un kopīgi vada investīciju uzņēmumu “Blue Haven Initiative”, kuru izveidoja 2012. gadā.
Uzņēmums specializējas tā dēvētajās sociāli atbildīgajās jeb ietekmes investīcijās. Tas nozīmē, ka līdzekļi tiek ieguldīti projektos, kas ne tikai var nest peļņu, bet arī palīdz risināt dažādas sabiedrības un vides problēmas. Piemēram, uzņēmums ir atbalstījis projektus, kas palīdz Āfrikas iedzīvotājiem piekļūt elektroenerģijai, attīstīt mazos uzņēmumus un uzlabot dzīves apstākļus.
Lai gan Līzela vairs nefilmējas Holivudas grāvējos, viņa regulāri piedalās uzņēmējdarbības un investīciju konferencēs, kur stāsta par atbildīgu bagātības pārvaldīšanu. Arī 2025. gadā bijusī bērnu zvaigzne sniedza vairākas intervijas par investīciju nākotni, uzsverot, ka turīgiem cilvēkiem ar savu naudu vien nepietiek — viņiem jāuzņemas arī atbildība par tās ietekmi uz sabiedrību.
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Saskaņā ar žurnāla “Forbes” 2026. gada datiem 42 gadus vecās Līzelas personīgā bagātība tiek lēsta aptuveni 2,1 miljarda ASV dolāru apmērā.