Holivudas aktrise Kristīna Eplgeita ar asarām acīs atklāj šokējošu pavērsienu cīņā ar smagu slimību
54 gadus vecā Holivudas aktrise Kristīna Eplgeita, kura vairākus gadus atklāti stāstījusi par savu cīņu ar multiplo sklerozi, nākusi klajā ar negaidītu paziņojumu.
Otrdien, 20. oktobrī, pēc septiņu mēnešu pārtraukuma Eplgeita atgriezās podkāstā "MeSsy", kuru vada kopā ar aktrisi Džeimiju-Linnu Sigleri. Abas līdz šim publiski dalījušās pieredzē par dzīvi ar multiplo sklerozi, taču šoreiz Eplgeitai bija pavisam negaidīti jaunumi — ārsti atklājuši, ka viņai šī slimība nemaz nav bijusi.
Aktrise, nespējot valdīt asaras, atklāja, ka nesen ārste viņai paziņojusi — 2021. gadā noteiktā multiplās sklerozes diagnoze bijusi kļūdaina "Viņa ienāca manā istabā un teica: "Apsveicu, jums nav multiplās sklerozes!" Bet es nemaz nejutos laimīga. Visi pārējie bija tik priecīgi," emocionāli atcerējās aktrise.
Lai gan šāds paziņojums daudziem varētu šķist milzīgs atvieglojums, Eplgeitas gadījumā tas radījis vēl vairāk jautājumu. Aktrise uzsvēra, ka diagnozes maiņa nekādā veidā nav uzlabojusi viņas pašsajūtu. "Tas, ka tev noteikta kļūdaina diagnoze, nenozīmē, ka pēkšņi kļūsti vesels. Man nav kļuvis labāk, Džeimija! Ja kas, mans stāvoklis ir tikai pasliktinājies," sacīja Eplgeita.
Tagad aktrise atkal nonākusi situācijā, kurā pirms vairākiem gadiem sākās viņas veselības problēmas. Ārstiem no jauna būs jāmeklē atbildes uz jautājumu, kas kopš 2021. gada izraisījis smagos simptomus.
Otrajā podkāsta epizodē Eplgeita kļuva vēl emocionālāka, stāstot, cik ļoti slimība mainījusi viņas dzīvi. Aktrise atzina, ka piedzīvojusi smagu depresiju un zaudējusi iespēju turpināt ierasto profesionālo darbību. Viņas pārvietošanās spējas joprojām ir nopietni ierobežotas. Dodoties pie ārstiem, Eplgeitai nākas izmantot ratiņkrēslu, jo viņa nespēj patstāvīgi aiziet no automašīnas līdz ārsta kabinetam.
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Slimības skartā Kristina Eplgeita, balstīdamās uz spieķa, apmeklē "Emmy" balvu ceremoniju
Multiplās sklerozes skartā Kristina Eplgeita "Emmy" balvas pasniegšanas ceremonijā ieradās, atbalstījusies uz spieķa, un izpelnījās vētrainas ovācijas.
"Es joprojām dzīvoju ar šīm problēmām. Nekāds brīnums nenotika brīdī, kad ārste pateica, ka man nav multiplās sklerozes," atzina aktrise.
Eplgeita neslēpa, ka jaunā informācija izraisījusi arī sarežģītas emocijas saistībā ar cilvēkiem, kuri viņu gadiem ilgi uzskatījuši par vienu no multiplās sklerozes pacientu kopienas redzamākajām pārstāvēm. Kopā ar Džeimiju-Linnu Sigleri, kurai patiešām diagnosticēta multiplā skleroze, viņa regulāri runājusi par slimības radītajiem ierobežojumiem, palīdzot citiem pacientiem justies mazāk vientuļiem. Tagad aktrisei radusies nepatīkama sajūta, ka viņa šos cilvēkus būtu pievīlusi. Iepriekš slimības diagnoze viņai vismaz sniegusi izskaidrojumu tam, kāpēc ikdienā jāpiedzīvo tik smagas ciešanas, bet tagad arī šī skaidrojuma vairs nav.
Eplgeita atzina, ka joprojām atrodas šoka stāvoklī un viņai nepieciešams laiks, lai aptvertu notikušo. Tieši šī iemesla dēļ viņa pēdējos mēnešus bija atturējusies no dalības podkāstā.
Par multiplo sklerozi aktrise pirmo reizi publiski paziņoja 2021. gada augustā. Slimība skar centrālo nervu sistēmu un var izraisīt muskuļu vājumu, jušanas traucējumus, redzes problēmas un pārvietošanās grūtības. Pēc sākotnējās diagnozes Eplgeitas veselības stāvoklis pakāpeniski pasliktinājās. Filmējoties seriāla "Dead to Me" noslēdzošajā sezonā, aktrisei arvien biežāk bija nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos filmēšanas laukumā.
Šā gada pavasarī medijos parādījās arī ziņas par aktrises hospitalizāciju. Aprīlī Eplgeita pateicās atbalstītājiem par sirsnīgajiem vēlējumiem un paziņoja, ka koncentrējas uz veselības uzlabošanu. Savukārt aktrisei tuvu stāvošs avots vēstīja, ka viņa atgriezusies mājās no slimnīcas un jūtas labāk.
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Eplgeita kļuva slavena ar Kellijas Bandijas lomu populārajā komēdijseriālā "Precējies. Ir bērni", kas tika demonstrēts no 1987. līdz 1997. gadam. Vēlāk viņa guva panākumus arī ar lomām filmās "The Sweetest Thing" un "Anchorman", kā arī seriālā "Dead to Me", par kuru saņēma vairākas prestižas televīzijas balvu nominācijas.