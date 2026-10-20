FOTO: Kailija Dženere "Victoria's Secret" apakšveļas skatē iznāk krūšturī ar briljantiem 50 miljonu vērtībā
Leģendārajā "Victoria's Secret" apakšveļas modes skatē šogad netrūka zvaigžņu. Uz mēles kāpa gan sievišķīgo auguma formu modele Ešlija Grehema, gan pasaulslavenās supermodeles Bella un Džidži Hadidas. Taču par vakara lielāko pārsteigumu parūpējās Kailija Dženere, kuras parādīšanās skatē daudziem bija negaidīta.
2026. gada "Victoria's Secret" modes skate pulcēja iespaidīgu Holivudas skaistuļu plejādi. Līdzās jau pieminētajām skaistulēm, uz mēles kāpa arī Alesandra Ambrosio, Adriana Lima, Rouzija Hantingtone-Vaitlija, Kendisa Sveinpola, Vitorija Čereti, Irina Šaika, Dautzene Krūsa un citas. Šogad modeles demonstrēja īpaši krāšņus un izsmalcinātus apakšveļas komplektus, kas uzskatāmi par vieniem no skaistākajiem zīmola vēsturē.
Zvaigžņu plejāde krāšņajā 2026. gada “Victoria’s Secret” skatē
Īpašu uzmanību izpelnījās 29 gadus vecā uzņēmēja Kailija Dženere, kura uz mēles izgāja 50 miljonus ASV dolāru vērtā "Fantasy Bra" krūšturī. Tā centrā mirdzēja iespaidīgs dzeltens briljants 22 miljonu dolāru vērtībā, bet visu krūšturi rotāja vēl 4410 briljanti.
Greznajam krūšturim bija ar briljantiem izšūtas lencītes, kā arī garas, mirdzošu briljantu virtenes, kas ieskāva krūtis. Kailija to bija papildinājusi ar baltām stringa biksītēm un caurspīdīgiem baltiem svārkiem, kas gandrīz neko neatstāja iztēlei. Koptēlu viņa noslēdza ar caurspīdīgām augstpapēžu kurpēm, vairākas sudrabotām rokassprādzes ar briljantiem un milzīgiem eņģeļu spāniem.
Uz mēles līdzās jaunākajai Kardašjanu-Dženeru ģimenes māsai kāpa arī Bella Hadida, kura skatītāju uzmanību piesaistīja ar koši zaļu apakšveļas komplektu. Supermodele demonstrēja laima zaļu krūšturi, ko rotāja rozā, sarkani, dzelteni un zaļi ziedi. Tam bija pieskaņoti zeķturi un miniatūri zaļi svārciņi, bet kājās viņai bija laima zaļas augstpapēžu kurpes ar atvērtiem purngaliem. Koptēlu papildināja “Victoria’s Secret” skatēm raksturīgie grandiozie spārni, kas bija darināti no stiepļu karkasa un izgreznoti ar ziediem, tāpat kā apakšveļas komplekts. Bellas garie, blondie mati bija ieveidoti greznās Holivudas stila lokās, kas brīvi krita pār pleciem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Modes skatē uzstājās arī dziedātāja Teita Makreja. Viņa bija tērpusies zīdainā sarkanā korsetē, pieskaņotās apakšbiksītēs un sarkanos zeķturos. Tēlu papildināja sarkanas augstpapēžu kurpes un gaisīgi, sarkani spārni, kas plīvoja aiz viņas, dziedātājai pārliecinoši soļojot pa mēli ar sarkanu mikrofonu rokā.