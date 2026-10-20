Slavenākais sniega cilvēka video bijis viltojums? Jauni pierādījumi satricina 59 gadus senu leģendu
Gandrīz 60 gadus pasaule strīdējusies par noslēpumainu radījumu, kas 1967. gadā nejauši iemūžināts Ziemeļkalifornijas mežos. Vai tas patiešām bija leģendārais sniega cilvēks, vai tikai veikli inscenēta krāpšana? Tagad kādā seifā atrasta sena kinolente, kas uzņemta vēl pirms slavenā video, varētu apgriezt kājām gaisā visu, ko līdz šim zinājām par vienu no pasaules lielākajiem noslēpumiem.
Jaunatklāti videomateriāli varētu palīdzēt atklāt patiesību par vienu no vēsturē slavenākajiem iespējamajiem sniega cilvēka jeb Bigfūta novērojumiem. Jaunā dokumentālā filma piedāvā pierādījumus, kas liecina, ka leģendārais video, iespējams, ticis inscenēts.
Režisora Marka Evansa dokumentālā filma "Capturing Bigfoot" pēta 1967. gadā uzņemtā Patersona–Gimlina video izcelsmi. Slavenajos kadros redzama liela, pērtiķim līdzīga būtne, kas pārvietojas pa mežu Ziemeļkalifornijā.
Dokumentālās filmas sākumā parādās uzraksts: "Nevienam līdz šim nav izdevies noskaidrot, vai šis video ir īsts vai viltojums".
Tam seko intriģējošs papildinājums: "Līdz šim brīdim".
Filmas oficiālajā tīmekļvietnē dokumentālais darbs raksturots kā "stāsts par ģimeni, mantojumu, izjukušām draudzībām un pašu ticību".
Kā vēsta izdevums "Variety", dokumentālā filma pēta cilvēkus, kuri bija iesaistīti leģendārā video tapšanā, kā arī apstākļus, kādos tas tika uzņemts.
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Filmas reklāmas rullītis sniedz pirmo ieskatu izmeklēšanā, kas varētu likt no jauna izvērtēt vienu no pasaulē pazīstamākajiem iespējamajiem pierādījumiem par sniega cilvēka eksistenci.
Izdevums "Newsweek" sazinājās ar dokumentālās filmas "Capturing Bigfoot" veidotājiem, lūdzot komentāru.
Dokumentālās filmas izmeklēšanas centrā ir 16 mm kinolentes rullis, ko seifā atradusi Terēza Bruksa. Viņas tēvs Norms Džonsons strādāja uzņēmuma "Boeing" filmu nodaļā un bija pazīstams ar cilvēkiem, kuri piedalījās oriģinālā video uzņemšanā.
Evanss kādā podkāstā pastāstījis, ka Bruksa ar viņu sazinājusies 2022. gadā pēc kinolentes atrašanas. Uz tās esot saglabājušies aptuveni 40 sekunžu gari kadri, kas uzņemti 1966. gadā – gadu pirms slavenā sniega cilvēka video tapšanas.
Jaunatklātajos kadros, šķiet, redzama Bigfūtam līdzīga figūra, kas pārvietojas pa mežainu apvidu. Aina ir pārsteidzoši līdzīga 1967. gada video redzamajam. Dokumentālās filmas veidotāji pieļauj, ka šie kadri varētu būt bijuši mēģinājums pirms vēlākās filmēšanas.
Filmā iekļautas arī intervijas ar cilvēkiem, kuri saistīti ar sākotnējo sniega cilvēka novērojumu. Viņu vidū ir Rodžera Patersona dēls Klints Patersons, kurš stāsta par sava tēva lomu video tapšanā un to, ko ģimene zinājusi par notikušo.
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Klints atklājis, ka sācis uzskatīt slaveno video par viltojumu pēc tam, kad viņa māte Patrīcija Patersone viņam izstāstījusi patiesību par tā tapšanu.
Dokumentālajā filmā piedalās arī Bobs Heironimuss, kurš jau iepriekš apgalvojis, ka oriģinālā video uzņemšanas laikā bijis ģērbies sniega cilvēka kostīmā.
Izdevums "Variety" norāda, ka Heironimusam piemīt "pazīstamā, līganā gaita", kas atgādina 1967. gada video iemūžinātās pērtiķveidīgās būtnes pārvietošanos.
Jaunatklātie videomateriāli un ar Patersonu saistīto cilvēku liecības kopumā nostiprina pieņēmumu, ka slavenais sniega cilvēka novērojums bijis inscenēts.
Tomēr jaunatrastās kinolentes eksistence un tās interpretācija pati par sevi vēl nesniedz galīgu atbildi uz gadu desmitiem ilgušo strīdu par oriģinālā video autentiskumu.
Kad režisoram Evansam jautāts, vai viņš uzskata, ka dokumentālā filma pārliecinās cilvēkus par to, ka Bigfūts ir tikai folkloras, kļūdainu dzīvnieku novērojumu un krāpniecisku inscenējumu radīts tēls, viņš paudis šaubas, vēsta žurnāls "People".
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"Es noteikti nebiju skeptiķis, kurš būtu apņēmies pierādīt, ka Bigfūts neeksistē," sacījis Evanss. "Mēs vienkārši koncentrējāmies uz šī stāsta izstāstīšanu par Patersona filmu. Taču domāju, ka daudziem cilvēkiem, kuru dzīvē šī leģenda un ticība tai ieņem tik nozīmīgu vietu, būs ļoti grūti pieņemt atklāto."
Dokumentālā filma "Capturing Bigfoot", kuras pirmizrāde notika martā festivālā SXSW (South by Southwest), pēta ne tikai noslēpumainos videomateriālus, bet arī personiskās attiecības un ģimenes konfliktus, kas saistīti ar šo gadu desmitiem neatrisināto noslēpumu.
Pašlaik filma tiek demonstrēta ierobežotā skaitā kinoteātru, un visu oktobri paredzētas arī īpašas tikšanās ar filmas veidotājiem, kuru laikā skatītāji varēs uzdot jautājumus.
Savukārt no 2026. gada 20. oktobra dokumentālā filma būs pieejama straumēšanas platformā "Amazon Prime Video" ASV un Kanādā.
The untold story behind the world’s greatest mystery. CAPTURING BIGFOOT opens theatrically in select cities on 10/20. For a limited time, it will be available to rent or buy exclusively on Prime Video in the US and Canada starting that same day. Updates: https://t.co/Jj3tam3YJI https://t.co/tQ2RsDWNVQ— Capturing Bigfoot (@CapturingBF) September 10, 2026
Kā radās slavenais sniega cilvēka video?
Patersona–Gimlina video tika uzņemts 1967. gada 20. oktobrī netālu no Blefkrīkas (Bluff Creek) Ziemeļkalifornijā. Tā autori bija Rodžers Patersons un Bobs Gimlins.
Aptuveni 59 sekundes garajā video redzama liela, ar apmatojumu klāta būtne, kas šķērso meža klajumu, pēc tam pagriež galvu kameras virzienā un pazūd starp kokiem. Vēlāk noslēpumainā būtne ieguva iesauku Petija (Patty).
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Patersons līdz pat mūža beigām apgalvoja, ka video redzama īsta, nezināma būtne, savukārt Gimlins joprojām noliedz, ka abi būtu inscenējuši šo notikumu.
Filmētais materiāls kļuva par vienu no pasaulē visvairāk apspriestajiem iespējamajiem pierādījumiem sniega cilvēka jeb Bigfūta eksistencei. Šo noslēpumaino radījumu, ko dēvē arī par Saskvaču, saskaņā ar leģendām varot sastapt Ziemeļamerikas nomaļajos mežos.
Bigfūts jau sen kļuvis par neatņemamu amerikāņu folkloras sastāvdaļu. Ziņojumi par iespējamiem novērojumiem, noslēpumainiem pēdu nospiedumiem un aculiecinieku stāsti gadu desmitiem uzturējuši sabiedrības interesi par šo būtni. Tomēr, neraugoties uz milzīgo aizrautību ar šo noslēpumu, sniega cilvēka eksistence nekad nav zinātniski pierādīta.
1967. gada video joprojām ir viens no galvenajiem strīdu objektiem. Tie, kuri tic tā autentiskumam, uzskata, ka būtnes ārējais izskats un kustības ir pārāk neparastas, lai tās varētu izskaidrot ar cilvēku kostīmā.
Savukārt skeptiķi apšauba filmēšanas apstākļus un pieļauj, ka redzamā aina varētu būt apzināti inscenēta.
Dokumentālajā filmā "Capturing Bigfoot" publiskotie jaunatklātie kadri atkal uzjundījuši šīs diskusijas, iespējams, piedāvājot jaunu skaidrojumu noslēpumam, kas cilvēkus nodarbina jau gandrīz sešdesmit gadus.