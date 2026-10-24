Vairāki Holivudas aktieri atteicās no lomām filmās, kas vēlāk izgāzās.
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Ārzemju zvaigznes
Šodien 07:36
Holivudas zvaigznes, kuras atteicās filmēties populāru filmu turpinājumos - un tas izrādījās viens no gudrākajiem lēmumiem viņu karjerā
Kad filma kļūst par pasaules mēroga hitu un kinoteātros nopelna simtiem miljonu dolāru, tās turpinājums šķiet gandrīz neizbēgams. Tomēr ne vienmēr viss izdodas, kā iecerēts.
Nereti otrā vai trešā daļa nespēj atkārtot oriģinālās filmas panākumus, izpelnoties skatītāju vilšanos un skarbu kritiķu vērtējumu. To labi zina arī Holivudas zvaigznes, kuras dažādu iemeslu dēļ atteikušās vēlreiz iejusties savās slavenajās lomās. Vienus nav pārliecinājis scenārijs, citus — piedāvātais atalgojums, bet vēl citi vienkārši vēlējušies doties tālāk. Un, kā vēlāk izrādījās, dažiem šis atteikums kļuva par vienu no veiksmīgākajiem lēmumiem karjerā.
Lūk, aktieri, kuri laikus pateica Holivudai “nē” un, iespējams, aiztaupīja sev pamatīgu izgāšanos!