Holivudas zvaigznei Raienam Reinoldsam - 50! Aktieris atklāj, kāpēc nevēlas svinēt savu jubileju
Šodien, 23. oktobrī, 50. dzimšanas dienu atzīmē populārais kanādiešu aktieris Raiens Reinoldss, kuru Latvijas skatītāji īpaši iecienījuši par lomām filmās “Dedpūls”, “Bildinājums” un “Tikai draugi”. Lai gan pusgadsimta jubileja daudziem būtu iemesls grandiozām svinībām, Holivudas zvaigzne atzinis, ka nevēlas sev rīkot lielu ballīti
Īsi pirms savas 50. dzimšanas dienas Reinoldss intervijā žurnālam “People” atklāja, ka atšķirībā no daudzām citām slavenībām īpaši neaizraujas ar dzimšanas dienu svinēšanu un nevēlas būt uzmanības centrā vairāk, nekā tas jau nepieciešams viņa profesijā.
“Man nepatīk dzimšanas dienas. Proti, man nav nekas pret tām, es par tām nežēlojos, taču neesmu no tiem cilvēkiem, kuri saka: “Hei, sarīkosim man milzīgu ballīti!”” aktieris atzina savas jaunākās filmas “Mayday” pirmizrādē Ņujorkā.
“Man viss ir labi. Es jau tā saņemu pietiekami daudz uzmanības. Tikko biju uz sarkanā paklāja. Ar to man pilnīgi pietiek,” sev raksturīgajā humoristiskajā manierē piebilda jubilārs.
Lai gan Reinoldss pats nevēlas grandiozas svinības, viņa ģimenē rudens tradicionāli ir dzimšanas dienām bagāts laiks.
Aktieris kopā ar sievu, Holivudas aktrisi Bleiku Laivliju, audzina četrus bērnus – meitas Džeimsu, Inezu un Betiju, kā arī dēlu Olinu. 9. septembrī pāris svin arī kāzu gadadienu.
Reinoldss šo gada posmu jokojot nodēvējis par “dzimšanas dienu aleju”, jo viens ģimenes notikums seko nākamajam.
“Man ir dzimšanas dienu aleja. Mūsu ģimenē aptuveni četriem cilvēkiem dzimšanas dienas ir gandrīz cita pēc citas. Un tas viss turpinās līdz pat Ziemassvētkiem. Tas nekad nebeidzas,” smējās aktieris.
Viņš jokojot piebilda, ka šajā periodā lielāko daļu laika pavada, pūšot un piepildot balonus nākamajām svinībām.
Augusta beigās savu 39. dzimšanas dienu nosvinēja Reinoldsa sieva Bleika Laivlija. Par godu šim notikumam aktieris sociālajos tīklos publicēja aizkustinošu apsveikumu, nosaucot sievu par labāko cilvēku, kādu pazīst. “Es zinu, cik ļoti man ir paveicies, ka tu piedzimi,” viņš rakstīja.
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Raiens Reinoldss dzimis 1976. gada 23. oktobrī Vankūverā, Kanādā. Savu aktiera karjeru viņš sāka vēl pusaudža gados, bet pasaules slavu ieguva, pateicoties lomām romantiskajās komēdijās un asa sižeta filmās.
Latvijas skatītāji Reinoldsu īpaši labi pazīst kā asprātīgo un nešpetno Marvel supervaroni Dedpūlu, kuru viņš pirmoreiz atveidoja 2016. gada filmā “Dedpūls”. Varonis kļuva par vienu no aktiera karjeras lielākajiem panākumiem, un 2024. gadā Reinoldss pie šīs lomas atgriezās filmā “Dedpūls un Vilknadzis” kopā ar Hjū Džekmenu.
Tāpat skatītāju atmiņā viņš palicis ar lomu romantiskajā komēdijā “Bildinājums” (2009), kurā filmējās kopā ar Sandru Buloku.
Arī sasniedzot 50 gadu slieksni, Reinoldss negrasās samazināt darba tempu. Septembrī straumēšanas platformā “Apple TV” pirmizrādi piedzīvoja viņa jaunākā asa sižeta komēdija “Mayday”, kurā aktieris atveido amerikāņu kara lidotāju, kura slepenā misija 1987. gadā izvēršas negaidītā piedzīvojumā Padomju Savienības teritorijā.
Raiens Reinoldss un Bleika Laivlija filmas "Pokemon: Detective Pikachu" pirmizrādē
Aktieri Raiens Reinoldss un Bleika Laivlija 2019. gada 2. maijā Ņujorkā filmas "Pokemon: Detective Pikachu" pirmizrādē.