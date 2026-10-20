Holivudas zvaigzne brīdina Meganu Mārklu par atgriešanos aktiermākslā: princim Harijam tas varētu nepatikt
Saseksas hercogiene Megana Mārkla, kura pēc laulībām ar princi Hariju atteicās no aktrises karjeras, apsver iespēju atgriezties uz ekrāniem. Tomēr Holivudas zvaigzne Kevins Kostners jau iepriekš brīdinājis, ka šāds solis varētu radīt neērtas situācijas viņas laulībā, īpaši tad, ja Meganai nāktos filmēties romantiskās ainās ar citiem vīriešiem.
Pēc Saseksas hercogu negaidītās atgriešanās Lielbritānijā arvien biežāk izskan runas, ka Megana Mārkla vēlas atsākt aktrises karjeru. Kā vēsta britu mediji, bijusī seriāla “Ģēnijs uzvalkā” zvaigzne šobrīd iepazīstas ar dažādiem filmu un televīzijas seriālu scenārijiem, tomēr pret iespējamo atgriešanos izturas ļoti piesardzīgi.
Avots laikrakstam “The Telegraph” atklājis, ka Meganas pārstāvji rūpīgi izvērtē pat to, kurus scenārijus pieņemt izskatīšanai, jo baidās no informācijas noplūdes medijos. “Visi zina, ka neatkarīgi no tā, kāda būs Meganas pirmā filma vai seriāls, tas piesaistīs milzīgu uzmanību. Iespēja atkal redzēt viņu aktiermākslā piesaistīs plašu auditoriju, un galu galā kāds – vai tas būtu “Netflix”, “Amazon” vai cita studija – ar to nopelnīs ļoti daudz naudas,” norādījis informācijas avots.
Tomēr ne visi uzskata, ka Meganas atgriešanās Holivudā būtu laba ideja. Savu viedokli par šo jautājumu jau 2019. gadā britu televīzijas raidījumā “Lorraine” pauda slavenais aktieris Kevins Kostners. Runājot par iespēju, ka Megana atsāktu filmēties, seriāla “Jeloustona” zvaigzne atzina, ka princim Harijam tas varētu būt emocionāli sarežģīti.
“Es nezinu. Tas būtu grūti. Ja tu esi Harijs, kurš, šķiet, ir lielisks puisis... Tieši tāpēc es neesmu precējies ar aktrisi. Es nevēlos redzēt savu sievu skūpstāmies ar kādu citu. Es esmu Harija pusē,” toreiz sacīja Kostners.
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Vienlaikus aktieris uzsvēra, ka nevēlētos būt cilvēks, kurš ierobežo otra profesionālās iespējas. Tomēr, viņaprāt, Meganas situācija ir īpaša, jo viņai nākas apvienot laulības dzīvi ar piederību britu karaliskajai ģimenei. “Es nevēlos nevienu ierobežot, taču ir tik daudz lietu, par kurām jādomā, kļūstot par sievu un pēc tam nonākot šajā vidē, kuru es pat īsti nesaprotu, – karaliskajā ģimenē. Tā ir ļoti neparasta situācija,” viņš skaidroja.
Meganas Mārklas varones kāzas seriālā „Suits”
Meganas Mārklas varones Reičelas kāzas seriālā „Suits”.
Kostners toreiz arī norādīja, ka Megana salīdzinoši īsā laikā jau piedzīvojusi ārkārtīgi lielu sabiedrības uzmanību.
Tikmēr Meganas iespējamā atgriešanās aktiermākslā jau paspējusi izraisīt domstarpības ar “Netflix” seriāla “The Gentlemen” veidotājiem. Augustā izskanēja ziņas, ka Saseksas hercogiene vedot pārrunas par piedalīšanos Gaja Ričija populārā kriminālseriāla trešajā sezonā. Tomēr vēlāk kļuva zināms, ka vienošanās nav panākta. Kāds Meganai tuvu stāvošs avots apgalvoja, ka straumēšanas platforma, iespējams, izmantojusi viņas vārdu, lai piesaistītu papildu uzmanību seriāla otrajai sezonai.
“Tas ir vecākais mārketinga triks pasaulē – panākt, lai slavens cilvēks izlasītu scenāriju, un tad nopludināt informāciju, ka ar viņu notiek pārrunas, lai gan patiesībā nekas vēl nav nopietni pavirzījies uz priekšu,” apgalvojis avots.
Savukārt seriāla veidotāji šādus pārmetumus kategoriski noraidījuši, uzsverot, ka projektam nav nepieciešams piesaistīt slavenības tikai publicitātes nolūkos.
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Pagaidām nav oficiāli apstiprināts neviens jauns Meganas aktierdarbs. Tomēr avoti norāda, ka viņa turpina izskatīt piedāvājumus un vēlas atrast piemērotu projektu, ar kuru atgriezties ekrānos.
Megana Mārkla plašāku atpazīstamību ieguva ar Reičelas Zeinas lomu populārajā juridiskajā drāmā “Ģēnijs uzvalkā”. No seriāla viņa aizgāja 2018. gadā, kad apprecējās ar princi Hariju un pievērsās karaliskajiem pienākumiem.