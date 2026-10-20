Miris filmu “Brīvību Villijam” un “Kazino” aktieris Ričards Rīle
78 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu aktieris Ričards Rīle, kurš savas gandrīz 50 gadus ilgās karjeras laikā piedalījies vairāk nekā 400 filmu un televīzijas projektu tapšanā, tostarp skatītāju iemīļotajās filmās “Brīvību Villijam”, “Kazino” un “Bēglis”.
Aktieris miris 15. oktobrī Losandželosā. Par viņa nāvi pirmdien, 19. oktobrī, paziņoja aktiera pārstāvji. “Mēs ar dziļām skumjām apstiprinām mūsu mīļotā klienta Ričarda Rīles aiziešanu mūžībā,” teikts viņa pārstāvju izplatītajā paziņojumā.
Pārstāvji uzsvēruši, ka Rīle bijis ne tikai izcils aktieris, bet arī ārkārtīgi labsirdīgs un dāsns cilvēks, kurš vienmēr centies atbalstīt jaunos aktierus un filmu veidotājus. “Mūsu nozare ir zaudējusi izcilu talantu, bet mūsu kopiena – patiesi brīnišķīgu cilvēku,” norādīts paziņojumā.
Rīle dzimis 1948. gada 12. maijā Viskonsinas štatā, ASV. Ar aktiermākslu viņš aizrāvās jau studiju laikā Notrdamas Universitātē, savukārt vēlāk pievērsās profesionālai karjerai teātrī un kino.
Plašāku atpazīstamību aktieris ieguva ar Toma Smikovska lomu 1999. gada kulta komēdijā “Office Space”. Tomēr savas ilgās karjeras laikā viņš piedalījās arī daudzās citās pasaulslavenās filmās.
1993. gada ģimenes piedzīvojumu filmā “Brīvību Villijam” viņš atveidoja Veidu – atrakciju parka vadītāja palīgu. Tāpat aktieris bija redzams trillerī “Bēglis” ar Harisonu Fordu galvenajā lomā, Mārtina Skorsēzes krimināldrāmā “Kazino” un komēdijā “Līgavas māsas”.
Rīle regulāri parādījās arī televīzijas ekrānos. Viņš piedalījās vairākos zinātniskās fantastikas franšīzes “Zvaigžņu ceļš” projektos, kā arī populārajos seriālos “NCIS”, “Rietumu spārns”, “Alija Makbīla” un “Home Improvement”.
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Neraugoties uz cienījamo vecumu, aktieris turpināja strādāt līdz pat dzīves pēdējiem gadiem. Viņa nāves brīdī dažādās izstrādes stadijās atradās vēl vairāki projekti ar viņa līdzdalību.