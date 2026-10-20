Noklausies - jaunu dziesmu piedāvā Lily
Dziedātāja Linda Kalniņa, plašāk pazīstama ar skatuves vārdu Lily, nāk klajā ar jaunu singlu “Tu”.
Kā portālu Jauns.lv informēja mūziķes pārstāvji, dziesma esot "stāsts, kurā atklājas mīlestības dažādās šķautnes – no prieka un drošības sajūtas otra cilvēka tuvumā līdz ilgām, ko rada attālums". Dziesmas vārdus sarakstījusi Kate Kreile, Denijs Grieze, savukārt muzikālo producēšanu veidojis Jānis Šmēdiņš jeb Fakts, ar kuru Lily sadarbojusies arī iepriekš.
“Mīlestībai ir tik daudz dažādu šķautņu, tā spēj sniegt gan neizmērojamu prieku un drošības sajūtu, gan likt ilgoties un reizēm pat sāpēt. Manuprāt, tieši šīs dažādās emocijas padara mīlestību tik īpašu. Dziesma “Tu” ir par cilvēku, kura klātbūtnē jūties kā mājās, ar kuru vēlies dalīties visos dzīves mirkļos un kuru gribas paturēt sev līdzās, pat ja apstākļi ne vienmēr to ļauj,” stāsta Lily. Kopš atgriešanās Latvijas mūzikā 2025. gadā Lily klausītājiem piedāvājusi singlus “Neuztver to personīgi”, “Diena pret nakti”, “Iespējams ir viss”, “Melanholija” un nu arī “Tu”.
Mūzikā Linda Kalniņa jeb Lily debitēja 2002. gadā kā Laura Reinika bekvokāliste, vēlāk gūstot plašu atpazīstamību realitātes šovā “Talantu fabrika”. Popularitāti guvušas vairākas viņas solo dziesmas - “Iemīlējos tevī”, “Pasaule” un citas, plaši izskanējis duets ar Lauri Reiniku “Tev šodien vienalga”, izdots arī kopīgs albums ar Donu.