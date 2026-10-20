VIDEO: šovu zvaigzne Magone atzīst, ka uzbāzīgi fani viņas dzīvē nav retums
Šovā “Slavenības. Bez filtra” dzejniece Magone Liedeskalna atklāj, cik tālu reizēm gatavi iet fani, lai satiktu savu elku, un stāsta, kā par atteikumu nākas saņemt pārmetumus.
Magone stāsta, ka viņas dzīvē ir bijušas situācijas, kad vēlu vakarā kāds ierodas pie mājas un sāk dauzīt pa logu. Reiz iereibuši fani bijuši neapmierināti, ka viņa nav iznākusi ar viņiem aprunāties un nofotografēties, lai gan cilvēki mērojuši ceļu no tālienes. “Bļauj, ka es esmu bezkauņa, nekaunīga un iedomīga Magone, kura nevar izvilkt pakaļu no gultas, lai atnāktu nofočētos ar faniem,” par pārmetumiem stāsta Magone, uzsverot situācijas absurdumu. Viņasprāt, cilvēki mēdz aizmirst, ka arī atpazīstamiem cilvēkiem ir savas mājas, privātā dzīve un tiesības atpūsties.
Šovu zvaigznes Magones dzejas grāmatas "Magoņu čuksti" prezentācija
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Sarunas biedre un etiķetes speciāliste Aija Strautmane piekrīt, ka šādās situācijās būtiski ir laikus noteikt robežas. Ja cilvēks ilgstoši ļauj citiem ar sevi rīkoties pēc viņu ieskatiem, apkārtējie varot sākt uztvert šādu attieksmi kā pašsaprotamu. Tāpēc esot svarīgi iemācīties pateikt “nē” un saprast, ka pieklājība nenozīmē pienākumu izpildīt ikviena vēlmes. Eksperte atgādina, ka robežas jāievēro neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir slavens vai nav.