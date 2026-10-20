Agnese Zeltiņa pārcēlusies uz Milānu. Kāpēc?
Aktrise un uzņēmēja Agnese Zeltiņa beidzamā laikā lielākoties dzīvo Milānā kopā ar savu draugu – starptautisko nodokļu un finanšu darījumu konsultantu, itāli Kirino Imbimbo. Tomēr mūsdienās attālums nav šķērslis – divas reizes mēnesī Zeltiņa atlido arī uz dzimteni, lai satiktos ar savu ģimeni un tuviniekiem.
Pagājušā gada nogalē Agnese Zeltiņa sociālajos tīklos publicēja attēlus un video, kuros redzama, mīļi piekļāvusies kādam kungam, un noskūpsta viņu, svinot gada nogales svētkus Budapeštā. Savukārt 2026. gada 1. janvārī aktrise saviem "Instagram" sekotājiem sniedza jau plašākus skaidrojumus par jauno mīlestību, ko satikusi kādā no saviem braucieniem uz Milānu. Uz sekotāju jautājumu, cik ilgi abi ir pazīstami, viņa atbildēja: “Šīs attiecības nav nejaušība. Tas ir gandrīz gada darbs ar sevi un savu enerģiju – soli pa solim, bez ilūzijām un bez ātriem risinājumiem. Un tas ir pieejams ikvienam, kurš ir gatavs strādāt ar savu lauku, nevis gaidīt brīnumu.”
Aprakstot savus 2026. gada mērķus, aktrise kā vienu no pirmajiem minēja nobriedušu un dzīvu attiecību veidošanu, kā arī – attīstīt energoterapiju un savu darbu vēl dziļāk, strādāt ar ķermeni un veselību, nevis pret to. Viņa plānoja arī vairāk ceļot un dzīvot kustībā, izvēlēties kvalitāti visā: cilvēkos un darbā, laikā, būt vēl vairāk savā patiesajā enerģijā, bez kompromisiem, kā arī vairāk laika veltīt ģimenei.
Tagad Agnese Zeltiņa lielākoties dzīvo Milānā un divas reizes mēnesī viesojas Latvijā – tā viņa atklāj sarunā ar žurnālu "Kas Jauns", sastapta modes mākslinieces Ivetas Vecmanes jaunās pavasara/vasaras 2027 kolekcijas "Safari" modes skatē Benjamiņu namā. Uz pasākumu Zeltiņa ieradās smaidīga un labā omā kopā ar savu draugu itāli Kirino Imbimbo. “Šodien atlidoju un tūlīt pat devos uz ofisu, un jau pēc nedēļas atgriežos Milānā. Pagūšu vēl aiziet uz Rīgas modes nedēļas atklāšanu, bet pēc tam jau lidoju prom. Jā, mana pamatbāzes vieta ir Milāna, bet es regulāri lidoju uz Latviju,” viņa piebilst.
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Ivetas Vecmanes 2027. gada pavasara/vasaras "safari kolekcijas" skate; 15.10.2026
Modes māksliniece Iveta Vecmane Benjamiņu namā prezentējusi savu 2027. gada pavasara/vasaras kolekciju, kura tēma ir safari.
Tāpat no Milānas aktrise aktīvi un izsmeļoši informē sociālo tīklu sekotājus par saviem biznesa jaunumiem, ko piedāvā viņas rotu zīmols "Soulstones": “Ar biznesu iet izcili. Kopš es esmu visu laiku Milānā un varu būt tur uz vietas, mans bizness ļoti labi attīstās. Mans rotu veikals no 2023. gada, kopš aizvērām studiju, darbojas tikai interneta vidē.”