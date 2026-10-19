Princim Harijam pavērusies iespēja izlīgt ar brāli Viljamu, taču viens viņa lēmums var visu izjaukt: “Tā ir granāta pie brāļa kājām!”
Prinča Harija atgriešanās Lielbritānijā varētu kļūt par līdz šim labāko iespēju atjaunot attiecības ar vecāko brāli, Velsas princi Viljamu. Tomēr karaliskās ģimenes eksperti brīdina, ka Harija iecere veidot dokumentālo filmu par abu mirušo māti, princesi Diānu, var vēl vairāk padziļināt plaisu starp brāļiem. Tikmēr karaļa Čārlza III tuvumā esoši avoti norāda, ka monarhs joprojām cer uz savu dēlu izlīgumu.
Princis Harijs kopā ar sievu Meganu Mārklu pēc vairākiem ASV pavadītiem gadiem atkal biežāk uzturas Lielbritānijā, un tas licis uzvirmot cerībām, ka ilgstošais konflikts ar karalisko ģimeni beidzot varētu tikt atrisināts.
Kāds karaliskajai ģimenei pietuvināts avots žurnālam “People” atklājis, ka Harija atgriešanās dzimtenē rada labāko iespēju pēdējo gadu laikā atjaunot attiecības ar brāli. “Kamēr viņš atradās Amerikā, tas nekad nebūtu noticis. Tagad viņiem ir iespēja mēģināt atjaunot attiecības,” norādījis avots.
Tomēr eksperti uzskata, ka ceļš uz izlīgumu nebūt nebūs vienkāršs. Turklāt jaunu domstarpību iemesls varētu būt tieši cilvēks, kurš abus brāļus reiz vienoja visciešāk, – viņu māte princese Diāna.
2027. gada 31. augustā apritēs 30 gadi kopš princeses Diānas traģiskās nāves Parīzē. Tuvojoties šai gadadienai, Harijs apsverot vairākus projektus, ar kuriem godināt mātes piemiņu. Viens no tiem varētu būt dokumentālā filma par princeses dzīvi un atstāto mantojumu. Harijs jau sazinājies ar ģimenes locekļiem un cilvēkiem, kuri Diānu pazinuši personīgi.
Princis Čārlzs un princese Diāna ar jaunāko dēlu
Princis Čārlzs un princese Diāna ar jaunāko dēlu
Britu karaliskās ģimenes komentētāja Helēna Čārda uzskata, ka šāda iecere varētu nopietni ietekmēt Harija attiecības ar Viljamu “Tā nav attiecību atjaunošana. Tā ir granātas nomešana pie prinča Viljama kājām,” paudusi eksperte.
Čārda norāda, ka Viljams vairākkārt noraidījis piedāvājumus piedalīties dokumentālajās filmās par māti. Viņš nevēloties publiski apspriest tik personisku un sāpīgu ģimenes traģēdiju. “Viljams vienkārši vēlas ļaut savai mātei dusēt mierā. Viņš, visticamāk, vēlēsies šo gadadienu pieminēt privāti. Viņaprāt, pietiek,” skaidrojusi eksperte.
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Arī britu laikraksts “The Times” iepriekš vēstījis, ka Viljams atteicies no vairākiem piedāvājumiem veidot vai piedalīties filmās par princesi Diānu, jo nevēlas radīt vēl vienu konfliktu ar jaunāko brāli.
Harija un Viljama savulaik ciešās attiecības būtiski pasliktinājās pēc tam, kad Harijs un Megana 2020. gadā atteicās no britu karaliskās ģimenes oficiālajiem pienākumiem un pārcēlās uz ASV. Konflikts vēl vairāk saasinājās pēc pāra 2021. gada intervijas ar Opru Vinfriju, 2022. gada “Netflix” dokumentālā seriāla “Harijs un Megana” un Harija 2023. gadā izdotajiem memuāriem “Liekais”, kuros viņš atklāti stāstīja par domstarpībām karaliskajā ģimenē.
Princese Diāna ar dēliem
Princese Diāna ar dēliem princi Viljamu un princi Hariju.
Vairāki eksperti apgalvo, ka abi brāļi savā starpā nav runājuši kopš 2022. gada.
Kāds ģimenei pietuvināts avots atklājis, ka Harija attiecības ar tēvu, karali Čārlzu III, ir uzlabojušās, taču ar Viljamu kontakta joprojām neesot. Karaliskās ģimenes komentētājs Ričards Ficsviljamss skaidro, ka Viljams joprojām izjūt aizvainojumu par to, kā Harijs un Megana publiskojuši ģimenes privātās nesaskaņas un guvuši ienākumus no projektiem, kuros tās apspriestas. Savukārt eksperte Hilarija Fordviča uzsver, ka lielākais šķērslis brāļu izlīgumam ir zaudētā uzticēšanās. Pat ja Harijs patiesi vēloties atjaunot attiecības, pagātnē publiskoto personisko ģimenes konfliktu sekas neesot tik vienkārši izdzēšamas.
Izskanējuši arī pieņēmumi, ka brāļu attiecību uzlabošanā varētu iesaistīties Viljama sieva, Velsas princese Ketrīna jeb Keita Midltone. Kāds avots pieļāvis, ka Ketrīna varētu mēģināt abus brāļus satuvināt, jo apzinās ģimenes nozīmi un to, cik svarīgas Viljamam savulaik bijušas attiecības ar Hariju. Tomēr citi karaliskās ģimenes eksperti iepriekš norādījuši, ka princese pašlaik nevēloties iesaistīties brāļu konfliktā un labprātāk koncentrējas uz savu ģimeni un karaliskajiem pienākumiem.
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Tikmēr karalis Čārlzs III pozitīvi uztvēris ziņas par jaunākā dēla atgriešanos Lielbritānijā. “Viņš vēlas ar laiku redzēt savus dēlus atkal kopā. Šī ir labākā iespēja, kāda mums bijusi pēdējos gados,” atklājis karalim pietuvināts avots.
Vēl viena iespēja brāļiem satikties varētu rasties 2027. gada jūlijā, kad Birmingemā norisināsies Harija izveidotās sporta sacensības ievainotajiem karavīriem un veterāniem – “Invictus Games”. Eksperti pieļauj, ka šis pasākums, kā arī princeses Diānas nāves 30. gadadiena varētu kļūt par nozīmīgiem brīžiem abu brāļu turpmākajās attiecībās. Tomēr pastāv risks, ka atšķirīgā pieeja mātes piemiņas godināšanai konfliktu tikai saasinās.