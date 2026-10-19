Pēc gandrīz 40 gadiem turpinājumu piedzīvos leģendārā filma “Netīrās dejas”
Gandrīz četras desmitgades pēc romantiskās filmas “Netīrās dejas” pirmizrādes tās cienītāji beidzot varēs uzzināt, kā turpinājies iemīļotās varones Mazulītes dzīvesstāsts. Filmas veidotāji atklājuši jaunas detaļas par ilgi gaidīto turpinājumu, tostarp to, kā tajā tiks godināta 2009. gadā mūžībā aizgājušā aktiera Patrika Sveizija piemiņa.
1987. gadā iznākusī romantiskā drāma “Netīrās dejas” kļuva par pasaules mēroga fenomenu, bet galveno lomu atveidotāji Dženifera Greja un Patriks Sveizijs – par vienu no atpazīstamākajiem kino pāriem.
“Netīrās dejas” skatītājus aizveda uz 1963. gada vasaru un kūrortu Katskilu kalnos. Tur 17 gadus vecā Frēnsisa “Mazulīte" Hausmena kopā ar ģimeni pavada brīvdienas, līdz iepazīšanās ar harismātisko deju instruktoru Džoniju Kāslu pilnībā maina viņas vasaru. Slepenas deju nodarbības pāraug jūtās, bet abu attiecībām pretī stājas gan sociālās atšķirības, gan Frēnsisas ģimenes gaidas.
Tagad, gandrīz 40 gadus vēlāk, Holivudas studija “Lionsgate” gatavo filmas turpinājumu, kurā Greja atkal iejutīsies Frēnsisas “Mazulītes” Hausmenas lomā. Jaunās filmas darbība norisināsies 20. gadsimta 90. gados, vairākas desmitgades pēc oriģinālajā filmā atainotajiem notikumiem. Līdzās Dženiferas Grejas atveidotajai varonei skatītāji iepazīs arī jaunus varoņus, kuru dzīves centrā būs mīlestība, romantika un, protams, dejas.
Tomēr viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ar ko nācies saskarties filmas veidotājiem, ir Patrika Sveizija prombūtne. Aktieris, kurš oriģinālajā filmā atveidoja harismātisko deju pasniedzēju Džoniju Kāslu, 2009. gadā 57 gadu vecumā nomira no aizkuņģa dziedzera vēža.
Filmas producente Ņina Džeikobsone, piedaloties kino industrijai veltītā pasākumā Losandželosā, atklājusi, ka jaunajā filmā īpaša uzmanība tiks pievērsta aktiera piemiņai. “Viena no lietām, kam patiešām jāpievērš uzmanība, ir tas, kā filmā ļaut cilvēkiem viņu apraudāt,” sacījusi producente.
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Viņa arī kliedējusi iespējamos minējumus, ka mūžībā aizgājušo aktieri varētu atgriezt uz ekrāna ar moderno tehnoloģiju palīdzību. “Un neuztraucieties, mēs viņu neatgriezīsim ar mākslīgā intelekta palīdzību,” uzsvērusi Džeikobsone.
Producente norādījusi, ka jaunās filmas mērķis nav vienkārši atkārtot iepriekšējās filmas panākumus. Veidotāji vēlas atdzīvināt tās īpašo atmosfēru un emocijas, vienlaikus izstāstot jaunu mīlas stāstu.
Dženifera Greja, kura piedalīsies arī filmas veidošanā kā izpildproducente, iepriekš atzinusi, ka Mazulītes loma viņas dzīvē vienmēr ieņēmusi īpašu vietu. Aktrise gadiem ilgi prātojusi, kā varētu būt izvērtusies viņas atveidotās varones dzīve pēc neaizmirstamās vasaras, kurā viņa iemīlējās Džonijā.
Par filmas turpinājumu pirmo reizi tika paziņots jau pirms vairākiem gadiem, tomēr projekts vairākkārt aizkavējies. Šobrīd pie tā strādā producenti Ņina Džeikobsone un Breds Simpsons, kuri pazīstami arī ar darbu pie filmu sērijas “Bada spēles”. Scenārija izstrāde uzticēta Kimai Rozenstokai.
Jaunās filmas režisors vēl nav izvēlēts, un precīzs pirmizrādes datums pagaidām nav paziņots. Tāpat vēl nav zināms, kuri jaunie aktieri pievienosies Dženiferai Grejai.