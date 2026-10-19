Ieskats šova "Izklausies redzēts" 2026. gada 16. oktobra raidījumā
Ieskats šova "Izklausies redzēts" 2026. gada 16. oktobra raidījumā.
Kurš šoreiz pārsteidza visvairāk? Noskaidrots šova "Izklausies redzēts" otrā raidījuma uzvarētājs
Kanāla "360" muzikālo pārvērtību lielšovā "Izklausies redzēts" septiņi Latvijā pazīstami mūziķi atkal pārtapa mīlētākajos pasaules un Latvijas māksliniekos. Šoreiz uz skatuves kāpa Elviss Preslijs, Madonna, Eimija Vainhausa, Rikijs Mārtins, Jūdžins Hatzs, Loreen un Viktors Lapčenoks.
Aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķi Ralfs Eilands un Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy un aktieris Maksims Busels turpina cīņu par 10 000 eiro labdarībai, priecējot skatītājus ar savu pārvērtību mākslu. Otrajā raidījumā Jānim Šipkēvicam un Mārtiņam Eglienam žūrijā pievienojās arī raidījumu vadītāja Sanda Dejus. Ko viņi domāja par dalībnieku priekšnesumiem šoreiz?
Latīņamerikas ritmi un leģendāri skatuves tēli
Raidījumu atklāja iepriekšējās nedēļas uzvarētājs Maksims Busels. Lai gan otrajā raidījumā aktierim nevajadzēja iemiesoties sievietes tēlā, uzdevums nebija vieglāks. Busels izlozēja Latīņamerikas dziedātāju Rikiju Mārtinu, kas ir zināms ar dziesmu “Livin’ La Vida Loca” un īpaši azartiskajiem deju soļiem. Elīnu Fūrmani izloze nežēloja – mūziķei nācās pārvērsties par rokenrola karali Elvisu Presliju un izpildīt “Love Me Tender”, kas prasīja īpašas pūles manieru un vokāla apguvē. DJ Ella izpelnījās sieviešu uzmanību, un pat Sanda Dejus nevarēja noslēpt savas simpātijas.
Krisy arī šoreiz pārtapa par popzvaigzni, tomēr līmeni augstāk – šajā raidījumā māksliniece iemiesojās Madonnas tēlā. Atveidot pasaulē atzīto dziedātāju nebūt nav viegli – jāapgūst ir gan dinamiskā horeogrāfija, gan vokāls, izpildot dziesmu “Vogue”. Un viss priekšnesumā notiek vienlaicīgi! Lelde Dreimane no koķetes tēla pakāpās soli atpakaļ – aktrisei bija jāatveido britu dziedātāja un dziesmu autore Eimija Vainhausa. Līdzība bija neizmērojama – sākot no vizuālā tēla un beidzot ar mākslinieces manierēm un balsi. Dreimane pārsteidza žūriju ar dziesmu “Back to Black”. “Man tiešām nav, ko teikt. Tas bija fantastiski! Es esmu vairāk nekā pārsteigta, es nezinu, kā tu no tā tiksi ārā. Tas bija vairāk nekā kolosāli līdzīgi,” savu sajūsmu par aktrises priekšnesumu neslēpa Sanda Dejus.
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No pasaules hitiem līdz Latvijas estrādes zelta fondam
Garie nagi, lateksa kleita un pīķa melnie mati – Ievu Sutugovu atpazīt bija teju neiespējami! Šoreiz dziedātāja atveidoja divkārtējo Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāju Loreen ar dziesmu “Tattoo”.
Ralfs Eilands savukārt uz skatuves nenāca viens, kopā ar viņu uznāca vesels tabors! Eilands otrajā raidījumā atveidoja bohēmisko grupas “Gogol Bordello” amerikāņu-ukraiņu solistu Jūdžīnu Hatzu ar dziesmu “Start Wearing Purple”. Noslēdzošajā priekšnesumā Andris Ērglis pārtapa par Latvijas estrādes leģendu Viktoru Lapčenoku un izpildīja dziesmu “Grieze”. Ērglis atzīst, ka pašmāju mākslinieku atveidošana var izrādīties pat sarežģītāka nekā pasaulslavenu zvaigžņu imitēšana. Iemesls ir vienkāršs: Latvijas estrādes māksliniekus un viņu izpildījumu mēs pazīstam ļoti labi!
Kas izcīnīja uzvaru šoreiz?
Pārliecinoši iemiesojoties Eimijas Vainhausas tēlā, otrajā raidījumā uzvaru izcīnīja Lelde Dreimane. Otro vietu guva Andris Ērglis, bet trešo – Ralfs Eilands.
Šovs “Izklausies redzēts” skatāms katru piektdienu plkst. 20.45 kanālā "360". Bet īpašajās “Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības” epizodēs izklaides platformā "Tet+" ielūkojies arī aizkulisēs un uzzini, kā tapa iespaidīgie šova tēli!