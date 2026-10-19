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Šodien 15:55
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kristīne Lindenblate taisnojas mīļotajam par erotiskās veļas nevalkāšanu
Šovā "Slavenības. Bez filtra" Kristīnes Lindenblates un Dzintara attiecībās romantiski žesti mijas ar pārmetumiem. Lai gan abi atceras kopīgos attiecību pieturpunktus, svētku noskaņu aizēno kāds jautājums, kas Dzintaram acīmredzami sakrājies jau ilgāku laiku – kur ir viņa dāvinātā erotiskā veļa, kuru Kristīne, viņaprāt, velk pārāk reti.
Dzintars bilst, ka savai mīļotajai sarūpējis ne vienu vien pikantu pārsteigumu. Viņš stāsta, ka iegādājies dažādus tērpus un apakšveļu, taču lielākā daļa no tiem tā arī nav piedzīvojusi savu īsto iznācienu. Kristīne gan iebilst, ka veļu vismaz pielaikojusi, tiklīdz tā saņemta, tomēr Dzintaram ar to nepietiek.
Domstarpības atklāj arī atšķirīgo skatījumu uz romantiku un to, kā katrs no viņiem izprot uzmanības apliecinājumus. Kamēr Dzintars cer uz lielāku atsaucību saviem pikantajiem pārsteigumiem, Kristīne uz notikušo raugās citādi.