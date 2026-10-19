Gaita Lazdāna 50 gadu jubilejas un 35 gadu radošās darbības koncerts "Assorti"
2026. gada 18. oktobrī VEF kultūras pilī notika komponista, mūzikas producenta un aranžētāja Gaita Lazdāna 50 gadu jubilejas un 35 ...
FOTO: Maija Lūsēna, "Hameleoni", Ainars Bumbieris, Normunds Rutulis un citi - ar vērienīgu koncertu 50 gadu jubileju atzīmē komponists Gaitis Lazdāns
Svētdien, 18. oktobrī, VEF kultūras pilī notika komponista, mūzikas producenta un aranžētāja Gaita Lazdāna 50 gadu jubilejas un 35 gadu radošās darbības koncerts "Assorti".
Vienā vakarā uz skatuves satikās dažādu paaudžu un žanru mākslinieki, ar kuriem komponists sadarbojies savas muzikālās karjeras laikā. Gaita Lazdāna radošajā ceļā ir vairāk nekā 80 mākslinieku, tostarp populāri solisti, grupas, teātra un kino aktieri, kā arī ētera personības. Daļa no viņiem bija sastopami arī jubilejas koncertā “Assorti”.
Jubilejas koncerts tika veidots kā dinamisks un krāsains dažādu mūzikas stilu kokteilis, kurā skanēja popmūzika, šlāgeris, aktieru izpildīti skaņdarbi, dueti un instrumentālā mūzika. Starp klausītāju iemīļotākajiem Gaita Lazdāna skaņdarbiem ir “Neatstāj mani” Harija Spanovska un Ineses izpildījumā, “Ielūgums” Jāņa Paukštello izpildījumā, “Ak, šī dzīve” Andra Skujas izpildījumā, “Nakts” grupas “Hameleoni” repertuārā un daudzi citi skaņdarbi.
Jubilejas koncertā piedalījās Normunds Rutulis, Maija Lūsēna, Ainars Bumbieris, Kaspars Markševics, Sergejs Jēgers, Gundars Silakaktiņš, Normunds Pauniņš, Kristīne Šomase, Sabīne Berezina, Andris Skuja, grupa “Hameleoni”, saksofonists Raivo Stašans un citi mākslinieki. Savukārt par īpašiem pārsteigumiem koncerta laikā parūpējās Latvijas Radio leģendas Gunārs Jākobsons un Sandra Glāzupa.
Lazdāns atzīst, ka izvēlēties koncerta dalībniekus un repertuāru nav bijis vienkārši, jo visus savus sadarbības partnerus vienā vakarā uz skatuves apvienot nav iespējams. “Koncertprogramma tiks izveidota kā asorti – mēģināšu izvilkt labāko no tā, kas man pašam šķiet nozīmīgs un kas izskanējis visplašāk,” stāsta komponists.