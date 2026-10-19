Džilindžera iestudētās "Ēriks un Anna" pirmizrādes svinības Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī 2026. gada oktobrī
2026. gada 17. oktobrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja režisora Dž. Dž. Džilindžera iestudējums "Ēriks un Anna".
FOTO: Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī nosvin Dž. Dž. Džilindžera iestudējuma "Ēriks un Anna" pirmizrādi
Sestdien, 17. oktobrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja režisora Dž. Dž. Džilindžera iestudējums "Ēriks un Anna".
Dž. Dž. Džilindžera iestudējums “Ēriks un Anna” tapis pēc igauņu dramaturga Tima Jansona lugas. "Ēriks un Anna ir bijuši draugi visu mūžu — precīzāk, kopš bērnudārza laikiem. Viņi augstu vērtē viens otru, rūpējas viens par otru un viens par otru zina vi… Tā, mirklīti. Vai viņi tiešām viens par otru zina visu? Un, tikpat svarīgi, vai viņi zina visu par sevi un savām jūtām? Tas ir stāsts par dzīvi, mudinājums iedziļināties un izprast, ko mēs patiesi novērtējam draugos, un aizdomāties par to, ko mums nozīmē vientulība un mīlestība," teikts izrādes anotācijā.
Ieskats Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādē "Ēriks un Anna"
2026. gada 17. oktobrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja režisora Dž. Dž. Džilindžera iestudējums "Ēriks un Anna".
Režisors Dž. Dž. Džilindžers piebilst: “Attiecības ir kā deja. Sperot negaidītu soli, tu vari izjaukt jau esošo balansu. Bet vai tiešām nav vērts mēģināt?”
Luga piedzīvoja pasaules pirmizrādi 2020. gadā Sidalinnas teātrī (tolaik – Igaunijas Krievu teātrī) ) — krievu valodā Igora Kotjuha tulkojumā. Arī Čehova teātra jauniestudējumā izmantots tas pats tulkojums. Izrādes režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Annemarija Ščegoļeva, kustību māksliniece – Linda Kalniņa, gaismu mākslinieks – Maksims Ustimovs. Izrādes vadītāja – Kristīna Tolmadževa. Izrādē piedalās Čehova teātra aktieri Natālija Živeca un Anatolijs Fečins.