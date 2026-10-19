Ar mākslīgo intelektu izveidots kapsētas attēls, priekšplānā no kreisās: Kerija Fišere, Lemijs Kilmisters, Bēla Lugosi, Lūks Perijs (foto: Vida Press / Alamy / Sipa USA/ Scanpix / Adam Gray / SWNS.com; kolāža: jauns.lv)
Slavenības
Šodien 04:36
Slavenības, kas par "garlaicību" nevarēja sūdzēties arī pēc nāves
Bēres un piemiņas pasākumi parasti ir nopietni un skumji, pārdomu pilni pasākumi. Taču ne vienmēr! Reizēm ļaudis, jo īpaši slavenības un spilgtas personības, izvēlas no šīs pasaules atvadīties iespaidīgā veidā.
Jauns.lv piedāvā dažus piemērus, kā slavenības panāca, lai viņu izvadīšanu neaizmirstu vēl ilgi.