Slavenības, kas par "garlaicību" nevarēja sūdzēties arī pēc nāves
Ar mākslīgo intelektu izveidots kapsētas attēls, priekšplānā no kreisās: Kerija Fišere, Lemijs Kilmisters, Bēla Lugosi, Lūks Perijs (foto: Vida Press / Alamy / Sipa USA/ Scanpix / Adam Gray / SWNS.com; kolāža: jauns.lv)
Slavenības

Slavenības, kas par "garlaicību" nevarēja sūdzēties arī pēc nāves

Nils Zālmanis

Jauns.lv

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Bēres un piemiņas pasākumi parasti ir nopietni un skumji, pārdomu pilni pasākumi. Taču ne vienmēr! Reizēm ļaudis, jo īpaši slavenības un spilgtas personības, izvēlas no šīs pasaules atvadīties iespaidīgā veidā.

Slavenības, kas par "garlaicību" nevarēja sūdzētie...

Jauns.lv piedāvā dažus piemērus, kā slavenības panāca, lai viņu izvadīšanu neaizmirstu vēl ilgi.

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