Slavenības, kas ar "garlaicību" nevarēja sūdzēties arī pēc nāves
Augšā: Kerija Fišere, Bēla Lugosi, apakšā: Lemijs Kilmisters, Lūks Perijs (foto: Vida Press / Alamy / Sipa USA/ Scanpix / Adam Gray / SWNS.com; kolāža: jauns.lv)
Slavenības

Slavenības, kas ar "garlaicību" nevarēja sūdzēties arī pēc nāves

Nils Zālmanis

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Bēres un piemiņas pasākumi parasti ir nopietni un skumji, pārdomu pilni pasākumi. Taču ne vienmēr! Reizēm ļaudis, jo īpaši slavenības un spilgtas personības, izvēlas no šīs pasaules atvadīties iespaidīgā veidā.

Slavenības, kas ar "garlaicību" nevarēja sūdzēties...

Jauns.lv piedāvā dažus piemērus, kā slavenības panāca, lai viņu izvadīšanu neaizmirstu vēl ilgi.

Nākamā lapa: Lūks Perijs (1966-2019): sēņu kostīms

Tēmas

ASVLielbritānijaLūks PerijsBeverlihilza 90210In MemoriamDžonijs DepsDžeks NikolsonsBenisio del ToroBils MurejsŠons Penns

Citi šobrīd lasa