FOTO: Krilova filma “Sarkanais šķūnis” pulcē trīs Latvijas prezidentus, Auzeri, Lāci un citus viesus

Filmas "Sarkanais šķūnis" pirmizrāde
Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmā svētdien, 18. oktobrī, kinoteātra “Splendid Palace” Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvoja režisora Pētera Krilova dokumentālā filma “Sarkanais ...
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Svētdien, 18. oktobrī, kinoteātra “Splendid Palace” Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvoja režisora Pētera Krilova dokumentālā filma “Sarkanais šķūnis”. To apmeklēja arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un divi viņa priekšgājēji — Valdis Zatlers un Egils Levits.
Filmas centrā ir latviešu trimdas mākslinieks Raimonds Staprāns, kura dzīvesstāstā savijas personiskā pieredze un Latvijas vēstures dramatiskie pagriezieni. Filmas vajadzībām Baltijas jūras krastā tika uzbūvēts sarkans šķūnis, kuru pēc filmēšanas nojauca. Tas kļuvis par simbolisku telpu, kurā savijas māksla, vēsture un vara.
“Sarkanais šķūnis filmā kļūst par savdabīgu latviešu nācijas šķīstītavu – vietu, kur sastopas vēsture, māksla un vara. Caur Raimonda Staprāna un viņa tēva pieredzi mēs atklājam, kā atkāpšanās no demokrātijas un politiskās ētikas var novest līdz sabrukumam gan cilvēku, gan valsti. Taču Staprāns ir mākslinieks, kurš saglabājis savu iekšējo brīvību un neatkarīgu domāšanu. Un tas ir īpaši nozīmīgi arī šodien,” stāsta filmas režisors Pēteris Krilovs.
Padomju okupācijas sākumā Staprāns devās bēgļu gaitās uz ASV, kur kļuva par atzītu gleznotāju un dramaturgu. Filmā viņa dzīvesstāsts atklājas ne vien caur dokumentāliem materiāliem, bet arī vēsturiskām personībām, kuras atveido Imants Strads, Kaspars Zvīgulis un citi aktieri. Staprāns filmā parādīts kā mākslinieks un domātājs ar asu interesi par Latvijas vēsturi, lai gan lielu daļu dzīves viņš pavadījis otrpus okeānam.
Krilova filmās būtiska vieta ir personīgās atbildības jautājumam un cilvēkiem, kuru dzīvesgājums izgaismo laikmeta pretrunas. Režisors iepriekš veidojis inscenētās dokumentālās filmas “Klucis. Nepareizais latvietis” un “Uz spēles Latvija”. Arī “Sarkanajā šķūnī” viņš savieno personisko ar politisko, pievēršoties jautājumam par mākslinieka attiecībām ar vēsturi un atbildību tās priekšā.
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Filma ir viens no Raimonda Staprāna simtgades notikumiem. Mākslinieka dzīvi un daiļradi atklāj arī nesen izdotā Ievas Strukas grāmata “46 epizodes ar un bez ironijas”, savukārt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz 2027. gada 17. janvārim skatāma izstāde “Raimonds Staprāns. Klusuma arhitektūra”.
Fonda “Mākslai vajag telpu” vadītāja Katrīna Jaunupe norāda, ka simtgades programmā bija svarīgi ne tikai godināt mākslinieku, bet arī parādīt, ko viņa domas var pavēstīt par sabiedrību šodien. “Staprāns, arī dzīvodams otrpus okeānam, visu mūžu saglabājis neatkarīgu un nereti neērtu skatījumu uz Latviju un tās vēsturi. Pētera Krilova filma ļauj šo skatījumu ieraudzīt no jauna un turpināt sarunu par jautājumiem, kas joprojām ir būtiski mūsu sabiedrībai,” viņa sacīja.
Pirms pirmizrādes, 13. oktobrī — Raimonda Staprāna 100. dzimšanas dienā — mākslas muzejā “Zuzeum” notika saruna par filmas tapšanu. Tajā piedalījās režisors un scenārija līdzautore Ieva Struka, filmas radošā komanda, vēsturnieks Gints Apals un Staprāna ģimene. Pasākuma viesi noskatījās filmas treileri un varēja iepazīt Jāņa Zuzāna kolekcijā iekļautās Staprāna gleznas, kas “Zuzeum” bija apskatāmas līdz 18. oktobrim.
“Sarkanais šķūnis” tapusi studijā “VFS Films”. Filmas producents ir Uldis Cekulis, scenārija autori — Pēteris Krilovs un Ieva Struka. Radošajā komandā strādājuši operators Valdis Celmiņš, māksliniece un kostīmu māksliniece Kristīne Abika, montāžas režisore Paula Ločmele, scenogrāfi Dāvis Līcītis, Mārtiņš Blanks un Krists Zankovskis, kā arī skaņu režisors Pēteris Pāss un mūzikas autors Aleksandrs Tomass Matjussons. Pēc pirmizrādes filma plānota Latvijas kinoteātros, kultūras namos un citās izrādīšanas vietās.