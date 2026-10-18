“Tu mani apkaunoji!” Dizainers atklāj, kā zvans Keitas stilistei nejauši sadusmoja Meganu Mārklu
Megana Mārkla un modes dizainers Rolāns Murets bija draugi, taču kāds pārpratums saistībā ar Keitas Midltones stilisti viņu attiecības uz brīdi sarežģīja. Murets šo epizodi aprakstījis savos jaunajos memuāros.
Franču modes dizainers Rolāns Murets, kura tērpus savulaik valkājusi arī Viktorija Bekhema, Andželīna Džolija un Mišela Obama, savos memuāros "I Am Roland Mouret: The Butcher’s Boy Who Dressed the World" atskatās uz draudzību ar Meganu Mārklu un pārpratumu, kas uz laiku radīja spriedzi viņu attiecībās.
Murets raksta, ka ar Mārklu iepazinies 2015. gadā, viesnīcas "Soho House" atklāšanas pasākumā Stambulā. Viņi satikušies liftā un pēc tam uzturējuši kontaktu. Gadu vēlāk, kad Mārkla sāka satikties ar princi Hariju, viņa dizaineram esot pastāstījusi, ka iepazinusies ar “jauku britu puisi”.
“Es pajautāju: “Ar ko viņš nodarbojas?” Viņa brīdi vilcinājās. “Viņš ir princis,”” grāmatā atceras Murets. Viņš raksta, ka pēc Mārklas balss sapratis — viņa ir iemīlējusies.
Kad Mārklai bija gaidāmi arvien vairāk publisku pasākumu, Murets piedāvājis viņai nosūtīt vairākus sevis veidotos tērpus, kam Megana piekritusi. Viņš palūdzis kādam savas komandas darbiniekam nogādāt apģērbu pilī un devis norādījumu par to nevienam nestāstīt un neprasīt, kad tērpi tiks atdoti.
Taču kādu laiciņu vēlāk, kad Mārklas un prinča Harija attiecības jau bija kļuvušas publiski zināmas, darbinieks, kurš bija nogādājis tērpus pilī, sazinājās ar Keitas Midltones stilisti, lai vienotos par Meganas tērpu atgriešanu. Pēc Mureta teiktā, darbinieks to darījis labu nodomu vadīts, cenšoties jautājumu nokārtot pēc iespējas raitāk.
Pēc dizainera teiktā, Mārkla par notikušo bijusi ļoti dusmīga un piezvanījusi viņam. “Tu saproti, ko esi izdarījis? Tu mani nostādīji neērtā situācijā!” viņa esot sacījusi. Murets atvainojies un skaidrojis, ka tas bijis pārpratums: “Tas bija darbinieka pārpratums — viņš nezināja. Piedod. Es saprotu, ka tas nav labi un ka vēlējies šo lietu nokārtot privāti.”
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Murets apgalvo, ka Mārkla atbildējusi: “Tagad es vairs nekad nevarēšu valkāt tavus tērpus.” Dizaineram neesot bijis skaidrs, kāpēc viņa pieņēmusi šādu lēmumu, taču viņš to respektējis. “Es to neapšaubīju,” viņš raksta, piebilstot, ka lēmums vairs nevalkāt viņa apģērbu bijis pašas Mārklas, nevis pils ziņā.
Tomēr viņu attiecības, kā Murets atceras, ar šo sarunu nebeidzās. Nākamajā gadā viņš pamanījis fotogrāfiju, kurā Mārkla valkājusi to, ko viņš raksturojis kā lētu kāda viņa tērpa kopiju. Dizainers viņai uzrakstījis: “Es saprotu, ja tu nevalkā manus tērpus, bet valkāt lētu kopiju — tas gan ir absurdi. Nāc atpakaļ!”
Murets apgalvo, ka Mārkla atbildējusi: “Man šķiet, man vajadzētu atnākt tevi apciemot.” Pēc tam Mārkla vairākkārt publiski valkāja Mureta radītos tērpus. Viens no tiem bija tumši zila kleita, ko viņa bija uzvilkusi uz Karaliskā fonda vakariņām 2018. gada novembrī kopā ar Hariju, princi Viljamu un Keitu. Šo pašu kleitu viņa valkāja arī sava zīmola "As ever" reklāmas fotogrāfijās, kas publicētas šā gada sākumā.
Mureta zīmolu izvēlējusies arī Keita. Dizainers grāmatā atceras, ka Mārklas un Keitas stilistu iesaiste vienā stāstā radījusi negaidītu pārpratumu, tomēr viņa atmiņās tas nav palicis kā beigas draudzībai. Mārkla par abu iepazīšanos savulaik stāstījusi žurnālam "Fashion Magazine": “Šis vīrietis halātā teica: “Es gribu tevi ģērbt.” Es nodomāju: “Ko?” Tad viņš pateica, kas viņš ir, un kopš tā laika esam draugi.”