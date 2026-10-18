“Mums uzmetās zosāda!" Pāris Bruklinā nopērk pamestu māju un tās pagrabā atrod ko neparastu
Džeimss un Laureta Geili iegādājās pamestu vēsturisku namu Bruklinā, cerot atjaunot tā agrāko skaistumu. Taču pagrabā viņus gaidīja neparasts atradums, kas nama pagātni negaidīti savienoja ar Džeimsa ģimenes vēsturi.
Kad Džeimss un Laureta Geili iegādājās pamestu ēku Bruklinā, tā atradās ļoti sliktā stāvoklī. Tomēr viņus pārsteigumi sagaidīja teju ik uz soļa - viņi ēkā atrada sienā iebīdāmas durvis ar virāžu, Viktorijas laikmeta tapetes un greznas kamīna flīzes. “Mēs vairākkārt saskatījāmies, it kā būtu atraduši dārgumus,” par neparastajiem atradumiem stāsta Laureta.
No visiem atklājumiem, ko Džeimss un Laureta Geili uzgāja, atjaunojot Bruklinas namu, vislielāko nozīmi ieguva kāds neliels papīra gabals. Tas karājās pie pagraba sienas, bija nodilis un sākumā neizskatījās pēc īpaša dārguma. Tikai vēlāk pāris saprata, ka atradums ir 1901. gada ogļu piegādes grafiks — ikdienišķa vēsturiska liecība par laiku, kad ogļu piegādes bija daļa no pilsētas dzīves.
Džeimsam šis dokuments kļuva īpaši personisks: viņa tēvs bija dzimis Bruklinā, savukārt vectēvs piegādāja ogles gan Bruklinā, gan Manhetenā. Lai gan pāris nezināja, vai vectēvs bija apmeklējis tieši šo namu, mazā lapiņa negaidīti savienoja ģimenes stāstu ar ēkas pagātni. “Kad mēs to atradām, mums abiem uzmetās zosāda,” sacīja Laureta. Viņa piebilda, ka lapa sasaistījusi nama vēsturi ar Džeimsa ģimenes vēsturi, un atklājumu raksturoja tā, it kā māja “būtu piemiegusi viņiem ar aci”.
Pāris ēku nodēvēja par Helsiju un atjauno to kā daļu no ģimenes viesu nama biznesu. Viņi atjaunošanas darbos cenšas saglabāt nama vēsturisko raksturu, nevis izvēlēties vienkāršākos vai lētākos risinājumus. “Vēsturiska nama saglabāšana ļoti atšķiras no parastas atjaunošanas,” skaidroja Laureta. “Jau sākumā nolēmām, ka katrā izvēlē par galveno vadlīniju būs nama vēstures saglabāšana.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Geili cer, ka Helsija būs viens no vairākiem vēsturiskajiem namiem, kurus viņiem izdosies atjaunot un atkal piepildīt ar dzīvību. “Šīs ēkas nav jāsaglabā tikai tāpēc, lai tās aplūkotu. Tajās atkal jāplūst dzīvībai,” uzsvēra Laureta.